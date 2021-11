El ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni, confirmó que ya puso a disposición su renuncia tras el resultado de las urnas este domingo donde se postulaba como primer candidato a senador nacional. "Mi renuncia ya la tiene a disposición", anunció y aseguró que es un convencido de "hay que oxigenar".

"Me voy a tomar entre 24 y 48 horas para hacer un análisis profundo del mensaje de la ciudadanía", dijo en rueda de prensa este lunes.

El ex candidato de Chubut Primero afirmó que mantiene comunicación en forma permanente con el gobernador Mariano Arcioni porque "es un amigo de antes de que este en política". Y sobre qué le dijo el mandatario provincial tras la disposición de su renuncia. "¿Qué me puede decir?. Mi renuncia él ya la tienen a disposición. Si bien no la necesita porque pasa a ser un formalismo. Soy un convencido de que hay que oxigenar", sostuvo.

Y agregó: " Sé que el gobernador va a tener la capacidad para dar un golpe de timón y realmente volver a acomodar el barco. Nos tocó una crisis muy dura para llevar adelante y eso lo que genera es un desgaste en los funcionarios".

Finalmente, Massoni recordó que hace un año y medio atrás se les debía a algunos trabajadores estatales hasta tres remuneraciones y ahora se ha ido solucionando. "Creo que el año que viene va a ser extremadamente positivo y que lógicamente el gobernador lo tiene que hacer con su gente de confianza y renovada", concluyó.