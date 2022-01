Manuel Días Duarte, un reconocido y muy apreciado vecino del barrio kilómetro 3 cumplió 101 años y sigue recolectando amor y anécdotas de los suyos.

En diálogo exclusivo para ADNSUR, y a través de un línea telefónica debido al contexto de pandemia, un año atrás Duarte comentaba "La verdad es que son muchos años y con salud”.

El siglo de su vida había llegado con un pasacalles inmenso frente a su casa, junto a vecinos y familiares que le cantaron la canción del "feliz cumpleaños".

“A la mañana me levanté, fui a dejar unas cosas de plásticos afuera y me encontré con un letrero que decía: ‘Feliz 100 años Don Duarte’. Me corrían las lágrimas, estaba emocionado y después pusieron otro pasacalles. Lo puso una amiga de mi hija. Me saludaron de todos lados. La verdad no esperaba este homenaje... Está bien que no se cumplen 100 años todos los días, pero no lo esperaba”, contó aquel día con alegría.

Este martes, ya con 101 años, Manuel recibió también el cálido saludo del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, desde su cuenta de Twitter: "Quiero llegar con un afectuoso saludo en su cumpleaños 101, a nuestro vecino Manuel Días Duarte. Llego desde muy chico de Portugal para ser parte de aquellos pioneros que construyeron nuestra Ciudad. Feliz cumpleaños Manuel".

DE PORTUGAL A LA PATAGONIA

Manuel nació el 4 de enero de 1921 en Portugal. En la ciudad de Loulé, provincia de Algarve, vivió su infancia y parte de su adolescencia, hasta que decidió venir a Argentina, tras los pasos de su padre.

Tenía apenas 17 años cuando llegó a Comodoro Rivadavia, la ciudad donde formó su familia y forjó su destino.

La vieja YPF estatal lo cobijó siendo joven y nunca más se fue, tal como él recuerda. “Yo ingrese a la empresa YPF como aprendiz con 17 años, en el año 1938, y me jubile en 1978, siempre en los talleres centrales”.

En 1949 Manuel se casó con la mujer de su vida, Iría Julia Guerreiro, otra inmigrante portuguesa que encontró su destino en la remota Patagonia. Tuvieron tres hijos: Norma Susana, Antonio y María Esther. Ellos le dieron cinco nietos: Pablo, Luciano, Matías, Maximiliano y Emanuel. Y ellos 10 bisnietos: Antonella, Julieta, Catherina, Santiago, Bianka, Francesca, Ema, Olivia, Constantino y Julia.

Contó Manuel en aquella entrevista con ADNSUR, que siempre le gustó la pesca y pulpear, y en su memoria recordó aquellas tardes de marea baja en que iba a disfrutar de su pasión. “Tenía un amigo con el que no juntábamos y con la bajamar nos íbamos a pulpear. Íbamos a Puerto Visser, Las Golondrinas, por todos lados. Era algo muy lindo”, reconoce.