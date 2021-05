Martín Laacré, el cantante de King África que marcó la década del ´90 y nació en Comodoro

A través de redes sociales se dispararon posteos acerca de la falta de comodorenses famosos que sean reconocidos a nivel mundial: "No puede ser que no haya un solo comodorense que sea famoso nivel país. Tenemos la leyenda de que Pocho la pantera quizás lo fue, y una amante de Matías Alé que le duró dos semanas", manifestaron irónicamente.

Pero la sorpresa llegó cuando uno de los usuarios de Twitter afirmó que el cantante del mítico grupo "King África" había nacido en la ciudad petrolera, algo desconocido por muchos. Pero quién es el músico que marcó la década del 90, haciendo bailar a todos los jóvenes.

Martin Laacre, líder de "King África", es un artista argentino nacido en Comodoro Rivadavia Chubut el 22 de noviembre - el día Internacional de la Música - de 1972. Desde el año 1992 comenzó su carrera con el HIT "E-O-E" editado en el disco Dj Dero Vol 1 . Al año siguiente, a los 21 años editó King Africa "El Africano" que contenía entre otros el Megahit "Salta" y otros como "Pontelo Ponselo", que lo llevaron a hacerse famoso en toda Latinoamérica y EE.UU.

Sus canciones se escuchaban en todas las fiestas y boliches del país, incluso durante su explosión en el mercado latino, realizó una presentación en el prestigioso festival de Viña del Mar en Chile en el año 1995, alcanzado algo que hasta ese entonces ningún artista argentino había logrado: retirarse del escenario sin ser abucheado por "El Monstruo".

A principios de los 90 la relación de Martín con la música era complicada. Había intentado sin éxito con la trompeta y cantado en una banda de ska. Su diversión pasaba por ir a bailar a New York City -el mítico boliche de Colegiales que Luca Prodan inmortalizó en "La rubia tarada"- y convertirse fin de semana tras fin de semana en el alma de la fiesta.

"Yo siempre era el payaso. Me hice visible y, bueno: chicas, popularidad, la gente que se reía de mí. Mis 16 años coincidieron con el estreno del Batman de Tim Burton y me disfracé de El Guasón, bailé el tema de Prince y me cantaron el feliz cumpleaños en la discoteca, todo eso. Me fui haciendo notorio", dijo en una entrevista.

En diálogo con La nación, contó cómo le pegó la fama y la plata a un pibe de 20 años, Martín respondió con sinceridad: "Y... no supe qué hacer". Con los primeros pesos-dólares le compró un teclado a su madre, profesora de piano que no ejercía. También se hizo de un equipo de música bien potente y de una cantidad insólita de ropa de marca ("cuando me fui de King Africa armé una feria americana").

Martín realizó presentaciones en Suecia y Noruega, México, Colombia, Logró reunir como acto de cierre 120.000 personas en un Festival Radial en Lima Peru (Campo de Marte). Pras el éxito arrasador de los principios de la década, en 1997 Martin Laacré se retiro del proyecto y reemplazado por un nuevo cantante Alan Duffy. Y desde 2009 se encuentra trabajando con nuevo material y colaboraciones con otros artistas que se irá publicando aquí para descarga gratuita.