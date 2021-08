Marta, Celina y Agustina, entre las primeras chubutenses en acceder a la jubilación sin aportes

Este lunes comenzó la inscripción del programa nacional de Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado que impulsa el ANSES, por el que las mujeres mayores de 60 años que no tengan todos sus aportes, se les computará un año por cada hijo. Chubut ya tuvo en las primeras horas de la puesta en marcha a sus primeras beneficiarias.

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará un año de aportes por hija/o, 2 años de aportes por hija/o adoptada/o. Además, reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses. Y también se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

Celina, Marta y Agustina se acercaron este lunes a la UDAI de ANSES en la ciudad de Trelew y se llevaron el expediente del alta de jubilación. En la ciudad unas 1.500 mujeres tendrán el derecho de acceder a beneficio.

Marta fue la primera trelewense en alcanzar su jubilación y aseguró que “es una alegría llegar a tener mi jubilación que esperé durante estos años. Es muy importante que el Estado reconozca el trabajo que hacemos las madres”.

Por su parte, Agustina afirmó que “estaba esperando hace tres años mi jubilación, pero no me daban los aportes. Esto me ayuda mucho. Toda mi vida cuidé a mis hijos y hoy esto me ayuda bastante porque tengo una hija en Buenos Aires”.

Y Celina fue la tercera beneficiaria de la localidad valletana y destacó a Diario Jornada que "desde el 2019 estoy esperando este momento. Tenía años de aporte y con mis hijos lo pude alcanzar. Es un alivio”.

El jefe de Anses en Trelew, Nicolás Fischer, detalló que “como Marta y Agustina, unas 1.500 madres trelewenses tendrán el derecho de acceder a su jubilación. El Estado reconoce a esas mujeres que apostaron a nuestra Patria, teniendo a sus hijos e hijas en nuestro país”. Y agregó en un comunicado, que “el Gobierno Nacional visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y poniendo en valor el tiempo que las mujeres destinaron a la crianza de sus hijos”.