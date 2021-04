CAPITAL FEDERAL (ADN SUR) - El conductor de TV, Mariano Iúdica confesó que en más de una oportunidad ya ha sido tentado para incursionar en la política. Sin embargo, sorprendió al declarar cuál es su partido de preferencia.

“Me encanta la política como herramienta, soy muy peronista, pero es difícil ser político en este país", aseguró en una entrevista con Diario Show. Y se calificó como "muy peronista".

Y avanzó más allá al asegurar que "si estuviera ( en la política), me gustaría transformar, ayudar de verdad. No puedo creer que tengamos tantos pobres y gente que no coma”. “Yo sería un cisne negro dentro de la política”, agregó al respecto el conductor de Polémica en el Bar.

CLASES EN DEBATE

El conductor uso sus redes sociales en las últimas horas para opinar sobre el cruce entre Nación y Capital Federal por la disposición de suspender las clases por 14 días, ante el aumento de casos de coronavirus.

"Si no nos ponemos de acuerdo en esto... ESTAMO AL HORNO.. que lastima.. que Dios salve y cuide al sistema de Salud", aseguró abriendo el debate en twitter .