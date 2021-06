El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este miércoles la presentación formal y puesta en marcha del Programa Arraigo, que se lleva adelante a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable junto con la Secretaría de Trabajo.

En ese marco, uno de los testimonios más importante lo brindó la médica generalista, María Luz Montesino (M.P.: 4631), oriunda de la localidad de Gan Gan que realizó su especialización en Puerto Madryn.

Al respecto, la profesional de la salud contó que “he venido a presenciar este acto en apoyo de mis padres, ellos han sido trabajadores rurales de toda la vida y nosotros nos hemos criado siempre en este ámbito, por eso creo que la difusión de programas de esta índole relacionados al desarrollo productivo la verdad que es sumamente importante”.

Encontrar oportunidades

En el mismo sentido, María Luz Montesino explicó que “este tipo de propuestas son muy interesantes, no solo para mí que trabajo en la parte de salud, sino para los jóvenes que están viviendo actualmente en Gan Gan, Gastre, Telsen y otras localidad aledañas; porque les demuestra a ellos que pueden encontrar oportunidades en la zona para quedarse y desarrollarse junto a sus familias”.

Elección personal

A su vez, la médica generalista aprovechó la ocasión para hablar de su experiencia personal.

“La verdad que yo me siento feliz de estar de vuelta en mi localidad, es una elección personal que he tomado, lo cual me ha permitido reencontrarme con la gente, de trabajar desde mi lugar, dar lo mejor, y siempre voy a estar en apoyo de estos programas que buscan fomentar que las personas de la Meseta se queden en la zona”.

“Yo hago mi especialidad de medicina general en la ciudad de Puerto Madryn, la cual nos permite realizar rotaciones rurales, una de ellas ya la hice en Sarmiento, y en esta segunda oportunidad me tocó Gan Gan, donde el hospital me recibió muy bien, la única medica que está ahí me ha dado una gran mano para desarrollarme lo mejor posible como profesional”, detalló la doctora.

Aportar conocimiento

Asimismo, Montesino repasó que “en la actualidad veo todo desde otro lugar, porque conocí distintos aspectos de la vida en la Meseta como niña y ahora puedo aportar mi conocimiento desde lo que aprendí en la Universidad, pero también de lo que los pobladores me enseñan a diario, porque una cosa es lo que dicen los libros y otra lo que sucede en la realidad, pero estoy muy feliz de haber vuelto”.

Aprender de los pobladores

“Desde la Residencia medica se fomenta que no haya una medicina paternalista, sino que también podamos aprender de los pobladores y de sus experiencias cotidianas, lo cual, la verdad es muy enriquecedor, por eso esperamos que venga más gente con ganas de quedarse a vivir y participar”, indicó la profesional.

Finalmente, María Luz Montesino remarcó que “creo que lo importante es que todos veamos a la Meseta Central como un posible destino para vivir, en donde también existen oportunidades que se van a desarrollar aún más a partir de esto”.