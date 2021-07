Este miércoles por la tarde, Salvador Cuenca, delegado de SUPA (estibadores) explicó a ADNSUR el reclamo de más actividad en el puerto, y explicó que "vemos que hay actividad en la zona, pero el puerto de Comodoro Rivadavia no tiene actividad", y dijo que este reclamo ya se realizó el año pasado.

El trabajor portuario sostuvo que "con anterioridad presentó nota al ministerio de pesca, al Gobernador y a la administración portuaria para evitar este problema".

"En la zona hay muchos barcos trabajando y Comodoro no tiene nada", sostuvo Cuenca.

De acuerdo a las distintas respuestas por parte del municipio y el gobierno provincial, los trabajadores sostienen que "son promesas que después quedan en la nada".

"Nosotros pretendemos que nos atiendan de otra manera, que no sea lo mismo del año pasado. El año pasado inclusive, en la Secretaría de Trabajo firmamos un acuerdo con la cámara empresarial de la ciudad, que no se cumplió, y nosotros quedamos en el mismo problema que tenemos hoy. No tenemos actividad", aseguró el delegado.

En relación al trabajo, señaló que actualmente "hay en la zona del norte de las costas de Chubut", sobre el mar argentino, la temporada de langostinos , allí, según informó el integrante de SUPA, hay una "gran cantidad de barcos, que esperan en puertos para descargar en vez de trasladarse hacia el canal de Comodoro". En este sentido, dijo que "traen el pescado en camiones, en lugar de optar las costas,trasladan el pescado por tierra, no teniendo en cuenta el puerto para descargar los barcos", agregó.

Respecto a la medida de fuerza, dijo que permiten que entren y salgan los colectivos, "queremos tratar de no molestar a la gente, al laburante", puntualizó Cuenca.

"Por el momento le informamos a los colectivos que pueden entrar y salir, mañana veremos, nosotros vamos a esperar hasta que nos atiendan, hasta que nos den una respuesta concreta", dijo el delegado.

Hoy a la mañana tuvieron una reunión con el intendente, y después con la administración del puerto. En ese sentido, el mandatario municipal les comunicó "que van a traer congeladores, lo que pasa es que un congelador tarda aproximadamente 10 a 15 días en completar la carga , la gente no se da cuenta que nosotros somos trabajadores eventuales", sostuvo Cuenca.

"Si yo no trabajo, no genero ingresos, cada día que esperamos no generamos. En cambio, la administración portuaria ellos tienen la tranquilidad de que a fin de mes cobran su sueldo", indicó el delegado de SUPA.

Los trabajadores informaron que solamente "piden trabajo, de una forma u otra. No pretenden langostino únicamente", "sabemos que el langostino hoy, es el recurso que se está cerrando. Si hay merluza, o antes se cargaba hasta cemento, hoy no tenemos nada de actividad, pretendemos poder subsistir".

"Si no nos dan ninguna respuesta, tendremos que visibilizarlo más. Si no genera nada favorable hacia nosotros vamos a tener que tomar otras medidas, por lo pronto a los colectivos hoy los dejamos salir, mañana le informaremos, sino que retiren todos sus colectivos, que no tendrían que estar en el puerto y que los tengan en otra locación, para evitarle el problema a la gente, después veremos si cortamos paulatinamente la ruta".