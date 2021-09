Familiares de Malvina Díaz comenzaron una campaña solidaria para recaudar fondos para derivación de la nena a Buenos Aires, donde debe ser operada del corazón. .

La nena tiene 4 año, vive en Comodoro Rivadavia y tiene una cardiopatía congénita y debe ser derivada a Buenos Aires para ser sometida a una cirugía reparadora de corazón. La obra social cubrirá los gastos de la nena y de un solo acompañante pero ante la falta de familiares directos que la puedan ayudar, la madre de la niña deberá viajar con sus otros hijos a Buenos Aires.

“Fuimos a ver a la cardióloga infantil que queríamos ver y que sea la cardióloga de Malvina de ahora en adelante, nos dijo lo mismo que nosotros esperábamos, que su idea sería pedir la derivación en estos próximos meses, antes de fin de año en octubre o noviembre”, aseguró Judith Liliana a través de una publicacion en redes sociales.

Y contó que Malvina aún está con la máquina CAFO (Cánula de Alto Flujo de Oxígeno que dio muy buenos resultados y si sigue así posiblemente se la saquen y vuelva al oxígeno común para ir bajando de a poco hasta poder quitárselo por completo. También le sacaron la vía por donde pasaban corticoides y está evolucionando muy bien.

"Como el pedido para el gasto del cardiólogo superó nuestras expectativas la idea es seguir juntando para el viaje, como sabrán las obras sociales solo pagan los gastos del paciente y un acompañante, y al acompañante no le pagan 100% de los gastos tampoco asique vamos a seguir pidiendo colaboración con lo que puedan y vamos a estar haciendo sorteos y lo que podamos para recaudar fondos para los gastos del viaje, estadía y además somos cinco donde vayamos siempre. No está de más decir que mis nenes son chiquitos igual y solos no pueden quedarse acá en Comodoro y solo nos tienen a nosotros”, señaló.

Asimismo, indicó que deben hacer un ecodoppler para ver cómo está el tamaño de la Comunicación Interauricular (CIA) y empezar a tramitar su derivación a Buenos Aires "para ya dar por finalizada esta etapa y que le hagan de una vez la cirugía reparadora, que como algunos saben ya la tendrían que haber hecho pero la pandemia atrasó todo”.

La mujer confirmó que quienes quieran ayudarla pueden hacerlo por Mercado Pago, Pago Fácil, Rapipago o mediante transferencia bancaria: Mercado Pago: Judith Beatriz Soto. CVU: 0000003100038829978729. Alias: dulce.cedas.apila.mp. CUIT/CUIL: 27329234385. CBU Banco Galicia: 0070168230004038922698. Alias: AMOR.GAFAS.CEDRO. Por Rapipago o Pago Fácil el código es 3882997872.

Y por cualquier duda o consulta pueden comunicarse al 2974528977 o al 2974716402.