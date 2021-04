RAWSON (ADNSUR) - El Consejo del Bienestar Policial se reunió con la jefatura de Policía de Rawson. El encuentro se llevó a cabo con autoridades de la Jefatura del Chubut y con la presencia del ministro de Seguridad, Federico Massoni, donde los referentes de las distintas jurisdicciones del Consejo de Bienestar Policial reclamaron la situación salarial, entre otros ítems. Sin embargo, las respuestas no fueron satisfactorias para el personal policial.

En diálogo con ADNSUR, Claudio López , representante de los efectivos policiales de Rawson, contó que durante el encuentro " elevamos por notas y actas las pretensiones de empezar a ponerse al día con los sueldos de los policías que están estancadas desde el 2019".

"No hablamos sólo del tiempo del sueldo sino también de la recomposición salarial, los retroactivos y los 2 puntos de la antigüedad. Se firman actas y no se cumple nada. No cobramos nada de la cláusula gatillo. Al resto de los sectores se les pagó pero todavía nos deben a los policías. En un momento, parecía que estaban los 650 millones pero luego no estaban más. Puede ser que las cuentas de la Policía sean una caja para otras cosas", denunció.

"Vamos a reclamar siempre lo mismo: cuestiones que firmaron y que no cumplieron. Hay derechos adquiridos nuestros y tenemos que andar mendigando para que empiecen a pagar. Queremos saber sobre los 2 puntos de antigüedad porque tenemos un daño sobre el sueldo básico de la Policía. Tenemos que alcanzar la canasta básica de $63.000 porque sino estamos por debajo de la línea de indigencia". "Es una lástima que lleguemos a una reunión forzada y que no vinimos sin nada".

Y en este marco, el referente informó que tampoco hay una fecha confirmada para una próxima reunión. "Se subestima la inteligencia de los policías. Al encuentro del viernes, vino el ministro Massoni con una asesora. No hubo nadie de la plana mayor de la Policía. El Gobierno tomó nota pero no hubo ninguna respuesta concreta", concluyó con una notoria disconformidad.

LA ZONA SUR CON UNA SITUACIÓN COMPLICADA

Por su parte, el suboficial principal Carlos Quillapán de Comodoro Rivadavia reconoció que "teníamos expectativas por la reunión porque era la primera vez que el Consejo era convocado. Teníamos buenas expectativas para llevarle a los policías de la provincia". "En la zona sur; los empleados están en una situación complicada. Hicimos una solicitud para avanzar en la vacunación del personal. Somos el personal que está trabajando en primera línea desde que empezó la pandemia. Queremos que se vacune a los policías porque son trabajadores esenciales. En materia salarial, necesitamos una actualización urgente porque los ingresantes y las jerarquías más bajos están por debajo de la línea de pobreza. No podemos tener un efectivo policial que gane $50.000 o menos aún", reclamó.

Finalmente –en representación de los Retirados de Puerto Madryn- el suboficial Félix Batista (Suboficial mayor RE) reiteró a ADNSUR que “las expectativas eran que se pongan al día con los retroactivos y ‘cláusulas gatillo’ del 2019 y que se pongan al día con los sueldos. Tampoco –en el 2020- tuvimos aumentos”.

“La mayoría de nosotros somos Suboficiales mayores y nuestros sueldos oscilan los $100.000 con 30 años de servicio. Y los agentes ingresantes están entre $30.000 a $40.000. También está la problemática de Salud porque hay camaradas que tienen que tomar 2 pastillas y –por falta de dinero- toman una sola o la parten y toman la mitad. Hay un abandono de este tema. En total, asistimos 40 personas. No queremos más promesas y queremos ver los hechos porque esta lucha ya lleva 4 años”, completó.