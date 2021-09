Malena Pichot no se calla nada en redes sociales y esta vez lanzó su apreciación sobre el fútbol 5 y lo que sucede cuando un jugador le hace caño a otro, y rápidamente su publicación generó controversia.

"Ayer me enteré del entramado de códigos sociales que desencadena entre los varones hacerle un caño a otro en el fútbol 5 y sigo shock", publicó la escritora, actriz y cantante en su perfil de Twitter y desató todo tipo de reacciones.

Los usuarios le contestaron de manera positiva y otros en contra a su postura, generando varios memes al respecto. "El fútbol que quiere Malena", le respondió un usuario junto a un vídeo en el que los jugadores bailan en el campo de juego.

"Lo duro del caño es el 'olé' que viene después, el mal bicho lo dice de forma muy sobradora, el buen bicho lo usa como un recurso y calla. Lo que sí… es que con el caño uno sueña, cuando lo hace y cuando te lo hacen. Lo de la patada es de mala leche. Es tan importante como el gol", planteó otro.

Mientras que un tercero señaló que cuando las mujeres juegan al fútbol también tienen esa conducta. "No, yo juego, un caño no significa que después vienen a romperte una pierna", retrucó Pichot.

"No es un tema de hombre, es de fútbol, si le tiras un caño a una piba también se quema y te lo quiere devolver.. el fútbol no es solo de hombres, no era? Se ve que estás en contra del fútbol femenino, queloke", manifestó otro.

Ante el revuelo que se generó, Malena aclaró: "Algunos sorprendidos de que me acabo de enterar de esto. Perdón chicos, no consumí ni le presté atención a las anécdotas de fútbol 5 de mis amigos nunca jamás", dejando en claro que más allá de los planteos que le hicieron sigue pensando que se trata de una práctica machista.