El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich habló sobre la delicada situación epidemiológica que atraviesa la provincia en medio de la segunda ola de contagios de Covid-19. A Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Esquel que están en alerta epidemiológica, se advirtió que su sumarían otras localidades en las que se está registrando un aumento de casos positivos.

“La situación pasa de verde a amarillo y de amarillo a rojo por la duplicación de casos entre 15 días previos y 15 días actuales junto al índice de ocupación de camas de terapia intensiva. Los departamentos Rawson y Biedma están al borde de pasar a la situación roja. Por eso, insistimos en las medidas y en los cuidados personales”, remarcó al referirse a las localidades de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson y Trelew.

Asimismo, el ministro habló sobre cómo continuarán las restricciones tras estos nueve días de medidas que se establecieron en el nuevo decreto provincial. “Ahora me reúno con el gobernador y en lo que queda de la semana, nos reuniremos con el Comité de Crisis. La idea es que las medidas sean de corto plazo, alto impacto y que se pueda volver a la situación anterior a partir del lunes que viene", dijo.

Y señaló que en el Consejo Federal de Salud se habla de combinar medidas de alto impacto/corta duración con mayores liberaciones. "Pero cuando se toman las medidas estrictas, hay que cumplirlas y necesitamos mucha colaboración”, manifestó.

“Lo que más me preocupa es la cordillera. Hay un discurso hacia afuera y otro hacia adentro. Me llegó un audio de un funcionario donde decía que había que abrir los talleres a los que pusimos como comerciales y no como educativos. Se le busca la vuelta para infringir las normas. Estoy un poco cansado de eso”, lamentó.

Por último, Puratich además afirmó que en Comodoro Rivadavia "el intendente expresó la preocupación por la gente que no concurre a los turnos, eso mismo pasó en casi todas las ciudades y sucede porque muchas personas no usan los dispositivos electrónicos. El otro día, se asistieron 180 personas de un total de 500 turnos asignados. De todos modos, siempre necesitamos más voluntarios para el Plan Detectar”, completó en diálogo con Radio 3 Cadena Patagonia.