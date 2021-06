Mauricio Macri, el ex presidente de la nación, viajó a la provincia de Mendoza para realizar la presentación del libro "Primer Tiempo". Al finalizar el evento se realizó una rueda de prensa con periodistas de la región y lanzó una llamativa frase sobre el coronavirus: "Nunca creí que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir".

Así fue la evaluación que brindó Macri en relación a la pandemia, después volvió a criticar al Gobierno nacional por su modelo sanitario para enfrentarla, por la falta de vacunas y por las medidas de restricción dispuestas para evitar la propagación del virus.

"No soy de los que ha creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo por lo que uno tiene que estar sin dormir por situación esta, ¿no?", Respondió Macri durante la entrevista en la que le consultaron por una afirmación que había realizado en febrero pasado respecto a que no se vacunaría contra el Covid hasta que el último argentino lo hiciera.

Según explicaciones que surgieron de personas de su entorno, Macri no habría buscado minimizar la pandemia, sino criticar con esa frase la reacción del gobierno de Alberto Fernández de ir a una cuarentena estricta cuando había muy pocos contagios en el país y lo que eso generó, como la vulneración y parálisis de las libertades, como ocurrió en Formosa, ejemplificaron.

"Había que cumplir los protocolos y traer las vacunas que había que traer, no paralizar ni frenar la economía", señalaron.

El expresidente obtuvo la vacuna contra el covid fuera del país, al respecto sostuvo: “Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la había usado. Yo lo que dije es: 'En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna'. Fui y pagué mi vacuna. Lo hice como una contribución ”.

En el reportaje publicado este viernes por el diario El Sol, Macri sostuvo también que si le hubiera tocado gobernar en pandemia, "Hubo comprado todas las vacunas que había disponibles porque, si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas ".

Y agregó: "Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos".

En ese sentido, insistió: "Un técnico del Conicet dijo que, si hubiésemos vacunado como los chilenos, deberíamos 30 mil muertos menos. Y en adición a eso, la cantidad de días que no hubiéramos estado cerrados, provocando la destrucción de la salud psicológica , mental, física, económica de la población ".

Para Macri, "la pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas".

"Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. Acá, por suerte, los mendocinos tienen un gobernador (por Rodolfo Suárez) que no ha seguido la línea que marcó el Presidente y se ha manejado con libertad para que los mendocinos pudiesen sobrevivir a esta desgracia ", dijo Macri, quien presentó su libro Primer Tiempo vía streaming.

Kicillof salió al cruce

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó las declaraciones de Macri al juzgar que el expresidente "se ve que, en todo este tiempo, viviendo entre sus privilegios, no pudo percibir lo que está pasando en la Argentina", en relación a la pandemia.

"Escuché decir a un expresidente que esta pandemia era como una 'gripe, un poco más grave', yo digo: Madre mía, qué suerte que no tuvo en sus manos que dirigir la salud de todos y todas las argentinas", sostuvo Kicillof sobre los dichos del líder del PRO, al inaugurar esta tarde un centro de salud en Villa Gesell.

Con información de Clarín