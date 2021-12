Durante el acto del 114 Aniversario del descubrimiento del Petróleo, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, le recriminó al gobierno nacional que aún no se reinició la obra de repotenciación acueducto, luego de que la ciudad sufriera reiterados cortes en el suministro tras dos roturas en menos de una semana. "Es un fracaso de la gestión", dijo.

Este miércoles -con la ciudad petrolera sin suministro de agua desde hace varios días y que recién se comenzaría a normalizar el abastecimiento este jueves- Luque confirmó que la obra de repotenciación del acueducto se reinició la semana pasada. Así se lo habría informado el presidente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, ayer martes.

"La semana pasada comenzó la obra de repotenciación que lleva parada cerca de 4 años. Así que ojala que finalice en los próximos 6 u 8 meses para no volver a tener estos problemas que tenemos, que es por la falta de protección catódica de todas las cañerías del acueducto”, dijo en rueda de prensa.

Se le consultó si la respuesta del ENOHSA llegó tras su reclamo en el acto aniversario del lunes. "Nosotros venimos trabajando el recomienzo de esta obra hace dos años" , dijo tras mencionar que la obra estuvo parada durante la gestión de Mauricio Macri. "La burocracia demoró mucho la obra, eso hay que reconocer y también reconocí la responsabilidad que podemos tener cada uno de los dirigente políticos”.

El intendente resaltó que es "importante" que se haya recomenzado la obra de repotenciación, porque "es la obra que nos tendría que dar la tranquilidad para no tener más roturas en este verano. Hasta que no haya obras finalizadas los problemas van a existir igual".

EL AGUA "NO ESTÁ CORTADA 100 POR CIENTO"

Luque aclaró que “en realidad no está cortada el agua 100 por ciento. Hay un corte de agua del acueducto principal". No obstante, afirmó que el "acueducto viejo está ingresando agua permanentemente", así como también está entrando agua de los acuíferos, aunque esto no se traduce en las redes domiciliarias de los barrios, sino que se utiliza para sostener el suministro en la zona central de la ciudad, donde la SCPL indicó que no habría corte para no complicar el funcionamiento de hospitales y bomberos voluntarios.

Y manifestó que en el acueducto roto "está trabajando personal de la SCPL y gente de la provincia quienes son los que tienen a cargo el acueducto"

Finalmente, señaló que hay camiones permanentemente dispuestos por el municipios para atacar las urgencias.