Entre el martes y miércoles de esta semana llegarán a Comodoro Rivadavia dos contingentes de egresados desde Córdoba, entre los cuales hay hasta el momento 14 casos confirmados de Covid. El municipio local junto al Área Programática de Salud coordinó un operativo para el traslado, control y seguimiento ya que todos deberán aislarse.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, confirmó a ADNSUR que “por ahora no hay ningún tipo de análisis al respecto” sobre la posibilidad de definir el regreso de las restricciones para evitar nuevos contagios.

“Por ahora venimos con una situación normal”, dijo sobre la situación de ocupación de camas en hospitales y clínicas de la ciudad. No obstante, llamó a la población que no se vacunó a que lo haga y que completen los esquemas aquellos que aún no lo hicieron, además de mantener las medidas de cuidados.

Y sobre los festejos previstos para el aniversario de la ciudad el próximo 23 de febrero. Luque aclaró que "por el momento no hay ningún tipo de modificación al respecto del aniversario. Falta todavía pero estaremos atentos a la realidad más cerca de la fecha”, dijo.