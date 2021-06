Luque: "La situación respecto del Covid en Comodoro es muy, muy grave"

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque habló con la prensa desde Rawson, previo al acto de licitación de los emisarios marinos para la ciudad. Allí habló de la difícil situación que se atraviesa en Comodoro con el alto número de contagios de coronavirus y la ocupación de camas de terapia intensiva.

"La situación respecto del Covid en Comodoro es muy, muy grave", reconoció, y confirmó que este jueves se decidió desde la municipalidad hacer una inversión junto con el hospital Regional, el hospital Alvear y las dos clínicas privadas, para tener 11 camas más de terapia intensiva "porque teníamos anoche las 42 camas ocupadas y eso nos genera una preocupación cada vez más grande". Y agregó que esto requiere conseguir respiradores, terapistas y enfermeros "entre todos los recursos y el trabajo conjunto, estamos ganando en cantidad de camas".

"Estamos preocupados y trabajando para salir de esta curva que está más complicada que la del año pasado. Estamos al límite. El recurso humano está claramente en una situación complicada pero mejor que el año pasado porque muchos médicos y agentes de la salud eran de riesgo y hoy están vacunados".

Y habló sobre la falta de camas en los centros de salud y lamentó la situación que se ha dado de pacientes esperando por largas horas e las ambulancias a la espera de la cama. "Desde el sector estatal no podemos permitir que una persona se muera en la casa sin tener la posibilidad de tener una atención medica. Yo no me voy a perdonar nunca en la vida que una persona se muera en su casa sin atención para poder sacarlo adelante y salvar una vida".

Respecto de las camas en terapia intensiva, el director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman, había señalado esta mañana que se necesitan enfermeros para poder abrir otra sala de terapia para pacientes Covid. "Estamos prácticamente a contrarreloj tratando de concluir cierto tipo de tareas internas para ampliar la cantidad de camas", dijo tras indicar que esta semana estuvo en el Ministerio de Salud en Rawson para buscar monitoreos y ver la posibilidad de la ampliación de enfermeros para poder abrir una nueva terapia en el mismo piso.

VACUNACIÓN

Por otro lado, el intendente destacó que se decidió triplicar la cantidad de vacunas que se están aplicando en la ciudad. "Desde la municipalidad vamos a abrir dos sectores más en los gimnasios, y poder vacunar cerca de 17 mil personas en 10 o 15 días y poder terminar de vacunar a todo el personal de riesgo".

RESTRICCIONES

Luque fue consultado por las medidas que se pondrán en vigencia en Comodoro la próxima semana, ya que el decreto de la provincia creo que vence el día 7 de junio. "Hemos tomado medidas que se han respetado y en ese contexto vamos a ver como nos encuentra el día domingo tras 14 días difíciles", dijo.

Y respecto del impacto de las restricciones en el sector comercial, manifestó que "estamos impactados en todos los sectores. Bares y gastronomía, se ha resentido muchísimo y uno ve que se han cerrado comercios. Tratamos de sostener eso a través de créditos. Hemos conservado 400 puestos de trabajo pero el resentimientos en estos días vuelve a impactar y debemos seguir gestionando con el gobierno provincial y nacional para levantar un sector que esta deprimido y una sociedad que está deprimida", cerró