“Coincido con el gobernador en el regreso a las clases presenciales porque avanzó la vacunación en los docentes. Necesitamos de manera urgente, que los chicos vuelvan a las escuelas", afirmó el intendente Juan Pablo Luque en declaraciones efectuadas a Canal 12 en Rawson luego del acto celebrado está mañana en Cada de Gobierno.

De este modo, se salió de la polémica nacional por este asunto, al señalar que "estamos con la ‘catástrofe de la pandemia’ que se lleva seres humanos todos los días y con la otra catástrofe es con los chicos que intentan contar con las herramientas para tener una mejor calidad de vida".

Indicó que "en nuestra provincia, no pudimos saldar deudas nuevas como tener una mejor conectividad a Internet como deberíamos tener en el 2021. Entonces, tenemos que volver al contacto urgente para que los chicos vuelvan a tener esperanza y dejen de pasar la situación de depresión".

Reconoció que "en Comodoro Rivadavia, tengo una tremenda preocupación y necesito que los chicos vuelvan a las clases lo antes posible. Hay que dejar de lado las discusiones políticas como nos quiso llevar la oposición”, aseguró.

En se sentido, afirmó que “en Comodoro Rivadavia, nos cuesta mantener el costo del transporte público en estas circunstancias donde viaja poca gente que también es un factor importante para el regreso a las escuelas. Con los docentes vacunados y la responsabilidad que los protocolos se cumplan –claramente- vamos a poder lograr estar con los chicos en las escuelas el próximo lunes”, adelantó.

ZONIFICACIÓN

Consultado respecto al proyecto de zonificación minera, explicó su posicionamiento al sostener que "creo que no se dio la discusión en la provincia. Son temas en los que tenemos que darle un debate serio a la sociedad. Hay que reconvertir la matriz productiva en Chubut. Es fundamental eso y negarlo sería obtuso".

Pero afirmó que en su caso "promuevo que estas discusiones se realicen lo antes posible, porque sino se va a demorar el tiempo para que ingresen más divisas a la provincia para salir de esta situación. La cuestión minera es una oportunidad que tiene Chubut y quienes vivimos en ciudades cuya matriz es extractiva -como es Comodoro Rivadavia con el tema petrolero- no nos negamos al debate y a la discusión".

Sostuvo que en su mirada, "yo pretendo que las próximas generaciones tengan mejores posibilidades que las que yo tuve. Hoy, recordaba en el acto cuando iba a la playa y salía con la malla manchada de petróleo. No quiero que las comunidades de la meseta tengan que impactarse ambientalmente de maneras abusivas cuando no lo discutimos. Hoy, ese debate no ha estado".

Sostuvo Luque que "cuando debatimos las cuestiones de cara a la gente, aunque el debate sea duro, hay que darlo sin mentirle a la sociedad. Hay que contarle a la gente los recursos que tenemos los chubutenses y que tenemos que luchar para que nos redunde en cuestiones que nos cambien la vida".

Por ello, explicó que en su parecer, "a este proyecto, le falta una discusión, obtener mejores resultados desde lo económico y una mayor claridad medioambiental para cuidar el agua y que las zonas aledañas al proyecto minero puedan tener oportunidades de crecimiento”, consideró.

Y respecto a su posición ideológica, indicó que "desde el peronismo, decimos que hay que debatir mejor el proyecto de cara a la gente. No saquemos un proyecto ‘entre gallos y medianoche’, no le demos la espalda a la sociedad y discutamos los temas".

Admitió que "también, fueron las personas a mi casa a insultarme. La violencia verbal donde se manifiestan unos y otros no es el lugar adonde tenemos que llevar a Chubut. Como dirigente trato de ‘abrazar al adversario’ para decirle que hay que discutir bien los temas para tratar de sacar a Chubut de la situación en la que nos encontramos y dejar de tirarnos piedras unos a otros".

"El resultado es una provincia destrozada y con menos posibilidades de tomar buenas decisiones como chubutenses”, agregó Luque sobre el proyecto de zonificación minera que hoy el gobernador volvió a mencionar en el acto.