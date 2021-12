Quejas, polémica y operaciones suspendidas. Otro médico del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se sumó a los reclamos por falta de insumos, luego de que el cirujano Gustavo Parera señalara en sus redes sociales que tuvo que usar un ambo donado por una carnicería para operar, lo que generó una gran repercusión y un fuerte cruce por parte del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. "Lo ideal sería que vaya más seguido a trabajar en vez de sacarse fotos con un ambo donado", aseguró el funcionario provincial.

Tras las repercusiones, otro médico del hospital, Benjamín Díaz, relató a ADNSUR que lo que manifestó Parera es “real”. “Utilizamos esos ambos porque es lo único que hay, el resto de los ambos están totalmente deteriorados”, sin embargo, aseguró que esa no es la única situación que viven en forma cotidiana.

Un joven murió atropellado hace 4 meses y su mamá pide que le entreguen el cuerpo

“He escuchado y leído comentarios criticando al cirujano, diciendo que el hospital nos provee de indumentaria. Y la verdad que yo les contesto que no nos proveen de nada. No nos dan insumos, imagínate si nos van a dar indumentaria para vestirnos”, dijo.

Y sostuvo que el ambo es la punta del iceberg de una infinidad de necesidades. “Por ejemplo, en estos momentos debería estar operando una cirugía de pulmón de una paciente complicada. Sin embargo, se tuvo que suspender porque no había en el hospital un tubo para hacer una intubación endocreateal selectiva. Eso es grave"

"La paciente está en quirófano, no es que estaba en la sala”, indicó sobre la situación que se vive con la falta de insumos. "Es una falta de respeto total. Y encima escuchar que el ministro de Salud salga a decir de que deberíamos trabajar más y publicar menos cosas, y la verdad que hace tiempo no lo veo caminando un hospital. Es más, yo nunca lo vi", cuestionó.

Puratich aseguró que en Sarmiento hay tres ambulancias en funcionamiento

Y agregó que la población debe saber que que no se va a hacer más cirugía laparoscópica en el hospital "hasta tanto no tengamos los insumos que corresponden" porque "se hace a través de un monitor, para eso necesitás una fuente de luz, fibra óptica, pero no tenemos ni luz", lamentó.

Finalmente, Díaz señaló que los reclamos se hacen pero no tienen respuestas. "Ahora trajeron un equipo de rayos, no sé de dónde. Le sacaron el equipo a otro hospital para poner en este. Y dejan al otro establecimiento sin equipamiento. Así se la pasan tapando agujeros".