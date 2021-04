Luego de pasar tres meses en coma por coronavirus, Karina Gao fue mamá

CAPITAL FEDERAL - Karina Gao se convirtió en mamá por tercera vez de su hijo Teo Pietro. La cocinera de Florencia Peña tenía todo planificado para que el parto sea este viernes, pero el pequeño decidió llegar el jueves, el mismo día que sus hermanos mayores cumplían 6 años.

Meses atrás, la vida ya le había demostrado que no había planes que valgan cuando se contagió de coronavirus, tuvo que ser entubada y estuvo en coma.

"Ayer, después de mucha contracciones y empecé a ahogarme cada vez más en mis respiraciones, con mi obstetra y el Franchu @nachoptomasone decidimos de adelantar un poquitín el parto para evitar riesgos", contó en redes sociales, y señaló: "así que el mismisimo dia de cumple de Simon y Benja, la vida les dio a ellos uno de los mejores regalos: Teo :)"

Relató que "el parto fue de sueño, nunca me imaginé que un proceso quirúrgico podría resultar ser algo con tanto paz y amor. Cuando entre al quirófano, ya estaban todo el equipo de @nachoptomasone esperándome. Me recibieron super cálidamente, me sentaron y me calmaron ( les confieso que tenia un miedo tremendo!) y me abrazaron mientras me ponían la anestesia".

"Me preguntaron qué tipo de música me gustaba, pusieron play, y arrancó todo el recibimiento. Cuando estaba por salir, bajaron la persiana, y nos dejaron presencial ese mismisimo momento. Vimos su primera expresion facial, escuchamos el primer llanto, le cortaron el cordon, y en seguida me pusieron en el pecho. todo esto con la canción Eric Clapton de fondo: wonderful tonight", detalla

"...Y en ese instante me enamoré de nuevo", sintetiza Karina sobre la emoción de ver a su bebé por primera vez.