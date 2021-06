Luego de la condena, recaudaron más de $1.500.00 para Luis Chocobar

El policía Luis Oscar Chocobar fue condenado a dos años de prisión en suspenso por haber matado a un delincuente que escapaba tras atacar a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca, en un fallo en el que los jueces entendieron que hubo un "exceso en el cumplimiento del deber".

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, que también dispuso para Chocobar una inhabilitación especial por cinco años para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego.

Los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, que darán a conocer los fundamentos del fallo el 10 de agosto, lo consideraron autor del "homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber" en perjuicio de Juan Pablo Kukoc (18), con lo que coincidieron con el delito que había solicitado la fiscal del caso, Susana Pernas.

"El corazón se me quiere salir porque la verdad es muy injusto. Estoy tranquilo porque la gente acá me apoya, la gente que me quiere y los que me conocen, saben quien soy", dijo Chocobar (34) en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde recibió un abrazo por parte de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que llegó hasta allí para brindarle su "apoyo".

Tras conocerse la condena, a través de Twitter se convocó una colecta para luego reenviarle todo lo recaudado a la mujer de Chocobar. Este lunes por la noche, Eugenia Rolón -la tesorera designada- compartió en su perfil una captura del monto recaudado: más de 1,5 millones de pesos. “Actualización: ya vamos + 1 millón y medio para el héroe nacional Chocobar”, detalló.

Anoche, en una entrevista con TN, Chocobar destacó que él es un “humilde trabajador, una persona común”. Al ser consultado por la iniciativa de usuarios en las redes, el policía comentó: “La verdad a mí me da un poco de vergüenza recibir algo de alguien, porque toda la vida, desde los 9 años que trabajo, y siempre me gané el mango que llevo a casa, me lo gané yo”, cerró.