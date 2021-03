Los transportes escolares aún no pueden trabajar en Comodoro y el costo superaría los $6.500

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Elizabeth Ingram, propietaria de transporte escolar, habló sobre la realidad que viven en el sector ante la imposibilidad de reactividad el trabajo en Comodoro Rivadavia, debido a la falta de protocolo y al inicio de clases con formato bimodal (presencial y virtual).

“La mayoría no volvió a trabajar porque todavía no tenemos un protocolo desde el municipio para saber qué cantidad de chicos podemos transportar, en Capital federal está habilitado 100% y en provincia 60% y acá todavía no tenemos”, manifestó.

Ingram aclaró que la actividad está afectada porque muchas escuelas aún no empezaron las clases y las que lo hicieron, son con cursos y horarios alternados.

“La situación es crítica para los transportes escolares, todavía no se comenzó a trabajar, ya que las escuelas públicas no comenzaron y esto pone en riesgo nuestro trabajo, muchos colegas no van a poder comenzar, y ante la situación del cupo que nos ponen se encarecería el llevar 10 chicos”, explicó.

Al respecto, afirmó que una distancia mínima hoy rondaría entre 6.000 y 6.500 pesos, pero dependería de la cantidad de chicos que se podrían llevar, pero advirtió que este valor debería encarecerse en caso de reactivar el servicio.