RAWSON (ADNSUR) - El Ministerio de Salud del Chubut recibió el viernes pasado 18.500 dosis de la primera tanda de vacunas antigripales para iniciar la campaña en la provincia, que se inició este martes en Chubut en forma simultánea con el resto del país.

Este martes, el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, reconoció que es "un día importante para toda la salud", ya que en forma simultánea en toda la Argentina se está haciendo el lanzamiento de la campaña antigripal 2021.

"Ya estamos en condiciones de iniciarla", dijo tras señalar que el jueves llegó la primera tanda de dosis. "Va a ser muy importante esta campaña de vacunación teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo de pandemia y donde estamos también atravesando una campaña de vacunación contra el Covid19. Se suma otra herramienta para las enfermedades respiratorias que es la vacunación antigripal", manifestó.

A continuación, Mariela Brito, jefa de Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, indicó que ya se inició la distribución de las dosis a todas las ciudades del Chubut con la primera tanda de dosis que envió Nación.

"Se va a iniciar como todos los años la vacunación del personal de salud tanto privado como público ", detalló y confirmó que a diferencia de años previos "viene una presentación particular y especial para mayores de 65 años, además de la presentación de uso pediátrico y para adultos".

Se lanzó la campaña de vacunación antigripal en Chubut. Foto: ADNSUR

Las poblaciones objetivos son personal de salud; los niños de 6 meses hasta 2 años, a los que les corresponden dos dosis de vacuna; todos los mayores de 65 años; las personas entre 2 y 64 años que presenten una patología o condición de riesgo para influenza; las embarazadas y las puérperas de hasta 10 días posterior al parto.

"El objetivo de la vacunación antigripal contra el virus de influenza es reducir las complicaciones que nos pueda provocar este virus en nuestras poblaciones objetivas y es por eso, que no vacunamos al 100 por ciento de la población", aseguró tras aclarar que no significa que la persona "no pueda enfermarse o que el virus no circule", resumió.

¿Se pueden aplicar las dos vacunas, la de Covid-19 y la antigripal?

La funcionaria informó que "se debe establecer un intervalo de dos semanas entre la vacuna Covid y cualquier otra vacuna de nuestro calendario, como la antigripal y neumococo".

Tras aplicar las dosis a los trabajadores de salud, se avanzará con embarazadas y niños de 6 meses a 2 años porque son poblaciones no contempladas dentro de la vacunación covid.

Además, habrá convocatorias por terminación de DNI para mayores de 65 años, anticipó Brito.