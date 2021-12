"Estuve hablando con el gerente de Aerolíneas Argentinas en Comodoro Rivadavia y me confirmó que no hay aumentos de tarifas, de hecho no se han modificado desde hace varios meses –informó Gustavo Ivancih, integrante de APAVIT, en diálogo con Periodismo de 10-. Lo que sí está pasando en este momento, post pandemia, es que tuvimos la baja de frecuencias a Comodoro y eso nos perjudicó mucho, aunque ahora se está recuperando un poquito, con algunas frecuencias que se van a sumar en diciembre y enero”.

En relación a los precios que se pagan estos días, Ivancich aclaró que la sobre demanda que se produce en diciembre motivó que ya no haya posibilidad de acceder a tarifas promocionales, que deben gestionarse con bastante tiempo de anticipación.

“Hoy si querés volar mañana, ya no conseguís pasajes –graficó-, o si querés viajar la semana próxima, ya hay precios de 27.000 pesos por tramo; y en clase ejecutiva, que es la más cara, el ida y vuelta es de 67.000 pesos”.

El referente del sector indicó que estas tarifas son hoy algo más bajas que hace algunos meses atrás, ya que obtenidas con tiempo de antelación es posible concretar el viaje ida y vuelta a Buenos Aires por alrededor de 50.000 pesos, en la clase turista más cara.

“Se está hablando de que las tarifas han subido pero no es así, lo que está pasando es que hay mucha demanda y poca oferta de vuelos”, refirió. “La gente que estaba acostumbrada a sacar pasajes más cerca de la fecha hoy se encuentra con valores más altos, por fuera de las promociones”, insistió.

Ivancich planteó que hasta noviembre había 18 frecuencias semanales entre Comodoro y Buenos Aires, mientras que a partir de diciembre se incorporan algunas más, proyectándose para enero haya alrededor de 5 vuelos diarios, lo que se acerca a la situación previa a la pandemia.

En ese marco, también valoró que se sumaron 3 frecuencias semanales de JetSmart, pero aclaró que “la gente está enojada porque salieron a decir que iban a volar por 4.500 pesos por tramo y esos valores son inexistentes, porque no dan los costos. Hoy los pasajes por esa aerolínea rondan entre los 12.000 y 30.000 pesos por tramo, porque arranca en un precio sin equipaje y después va agregando cargos, por peso de equipaje o por hacer el checking en el mostrador”.

Ivancich comentó además que las tarifas están en valores similares en las distintas empresas, ya que en Aerolíneas Argentinas hay pasajes que van desde 30.000 a 40.000 pesos, ida y vuelta. “Hay 14 tarifas diferentes, que se pueden combinar, pero la más barata, comprada con tiempo, puede ser de 27.000 pesos ida y vuelta, un precio que hoy puede conseguirse para mediados de enero, porque se están agregando algunos vuelos”.

Ivancich reconoció también que puede haber subas de tarifas en destinos turísticos, como Córdoba, Mendoza o Salta.

“Días pasados tuve que buscar para gente de acá que viaja al norte para pasar las fiestas y hace unos días me daba 90.000 por personas, ida y vuelta, hasta Salta”, concluyó.