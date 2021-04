COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un grupo de madres se convocó este jueves a la mañana afuera de la Escuela N°105 “Bandera Nacional”, ubicada en barrio Roca en Comodoro Rivadavia, para pedir el regreso de las clases presenciales.

Cristina es la mamá de un alumno de Sexto Grado, quien contó a ADNSUR que básicamente lo que están pidiendo es que los chicos puedan tener clases de forma presencial como ya tienen otras escuelas.

“Nos reunimos para acercarnos a la delegación de escuelas para plantear que agreguen personal para ayudar al portero que está y por lo que hoy supuestamente no hay clases”, dijo tras señalar que de igual manera, hoy llegó personal para arreglar la calefacción y que los matafuegos entre hoy y mañana estarían llegando.

Sin embargo, más allá de que esas cuestiones se resuelvan, aseguró que “mientras tanto no tengan porteros no pueden comenzar las clases porque no tienen quien realice la limpieza” y por eso, decidieron realizar el planteo.

Cristina planteó que "de manera virtual no están trabajando. Ellos ( los docentes) suben a la plataforma los trabajos pero no tenemos zoom”, y otro de los pedidos que hicieron a las autoridades de la escuela es que aunque sea una vez a la semana o dos tengan zoom para “tener contacto directo con los docentes”.

Sin embargo, la respuesta que recibieron de la escuela es que “no todos los docentes tienen internet y la escuela dice que el servicio de internet es malo, que no tienen comunicación”.

“Ya llevamos tres años (sin clases). Estamos desde cuarto grado cuando se comenzó todo con el abrazo solidario a los docentes”, recordó y señaló que los alumnos sufren esta situación porque “están realizando trabajos de dos o tres años atrás. Con trabajos de sexto no han empezado todavía.