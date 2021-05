Los locales gastronómicos de Comodoro Rivadavia viven una situación angustiante y no saben si van a "sobrevivir" a los nueve días de restricciones de funcionamiento impuestas a nivel nacional para la actividad, y que comenzó a estar en vigencia este fin de semana.

Así lo resaltó Juan Manuel Fernández, presidente de la Asociación Hotelero Gastronómica local, quien destacó que la situación es "crítica".

"Estamos bastante complicados con los cierres. Con el tema del horario, pese a que acordamos poder recibir gente hasta las 19, lo que no ocurre en otros lugares, perdemos el 50 por ciento de la facturación, y las cervecerías todo", destacó.

Además, recordó que "encima se está funcionando a la mitad de capacidad, por lo que trabajamos al 25 por ciento en relación a lo normal, y encima con pocas ventas. y los mismos gastos en servicios".

"Debemos ver que se puede hacer. Ahora tenemos el Repro, que representa el 20 por ciento del sueldo de nuestros empleados, que cobran 60 mil y esto representa 20 mil, y no alcanza para nada", resaltó.

Además, destacó la importancia para el empleo joven, por ejemplo, que la gastronomía esté abierta.

También cuestionó el proyecto que comenzó a trascender sobre lo que plantearía el gobierno nacional de hacer cierres intermitentes de 9 días casi cerca de dos semanas.

"Eso nos perjudicaría mucho a nosotros por el manejo de la mercadería que hay que hacer", dijo.

"La gastronomía no puede soportar una segunda ola de Covid. No sabemos si vamos a sobrevivir a estos 9 días. Acompañamos las medidas, pero nuestra realidad es esta. No sabemos si vamos a sobrevivir", resaltó el dirigente.