Los maestros realizarán un paro provincial este jueves en Chubut

La Asociación de Trabajadores de la Educación Chubut (ATECh) confirmó un paro provincial para el próximo jueves 17 de marzo a través de sus redes sociales.

El secretario general del gremio, Daniel Murphy, indicó que "Hay mucha preocupación, docentes no llegan a fin de mes", en el marco del inicio de clases en la provincia.

Y confirmó que "determinamos un paro para el jueves 17, así venía planteado en los mandatos, hay que avisarles a las familias que hay mandatos de paro por tiempo indeterminado también y si hoy no se concreta eso es porque todavía no ha sido mayoritario, pero no está muy lejos de que eso pueda ocurrir, porque hay mucha preocupación".

Atech no descarta nuevas medidas de fuerza tras el paro de 72 horas en Chubut

A su vez, brindó un ejemplo del estado en el que viven los docentes: "una compañera me dijo, ‘necesito urgente un préstamo, no me alcanza para llegar a fin de mes’, y acabamos de cobrar el 20% de aumento, pero es tanto el atraso salarial que tenemos"

"En junio el docente va a llegar a 60 mil pesos de sueldo, cuando en otras provincias, como Santa Fe, empezó el año con 75 mil pesos en el bolsillo", concluyó.