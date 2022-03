Tras las repercusiones desatadas por el pedido de pase sanitario obligatorio para el regreso a clases, Santa Cruz protagoniza otra vez una nueva polémica, ya que estableció que los alumnos de nivel secundario pasarán de año pese a que no hayan aprobado ninguna materia durante el ciclo anterior.

A partir de esta decisión del Ministerio de Educación de Santa Cruz los estudiantes que se hayan llevado una, dos o todas las materias en 2021, pasarán de curso este 2022.

La resolución - que lleva la firma del Consejo Provincial de Educación- modificó el régimen académico que rige tanto para escuelas estatales como privadas.

“Es necesario considerar a los/as estudiantes, como sujetos en proceso de formación permanente, atravesados por las condiciones heterogéneas en los que sus aprendizajes han tenido lugar”, argumentaron las autoridades en torno a la suspensión de clases presenciales por la pandemia.

Esta resolución va en contra de lo establecido por el Consejo Federal de Educación - que en julio pasado - acordó que los estudiantes deben aprobar el 70 por ciento de los contenidos priorizados para pasar de grado o año.

Tras conocerse la resolución, Guillermina Tiramonti, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), lamentó en diálogo con Clarín que "Lo malo no es que los chicos no repiten, lo malo es que no aprenden e igual la escuela los promueve, sin proporcionarles los saberes básicos de la cultura. Y creo que en el caso de Santa Cruz la situación es extrema”.

Y por estos días, el comienzo de clases previsto para este miércoles 2 de marzo en todo el país no se ha logrado en Santa Cruz, donde un paro de los gremios docentes se lleva a cabo en reclamo de mejoras salariales. Las clases recién comenzarán el próximo lunes, de no mediar una nueva medida de fuerza.