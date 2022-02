El gobierno del Chubut se reunió el sábado pasado en Comodoro Rivadavia con los representantes de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH); Unión Docentes de Argentina (UDA); Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SiTraEd).

Se presentó una propuesta - al pedido de recomposición salarial de emergencia de los gremios - que consiste en adelantar, en los haberes de febrero 2022, el pago de decreto de un 20%, con respecto a los haberes de agosto de 2021.

Desde el Sindicato de Docentes Privados (SADOP), Mónica Balmaceda , lamentó no haber sido convocados. “No sabemos por qué pasó esto porque –legalmente- nos deben incluir en las Paritarias salariales”, recordó en diálogo con ADNSUR.

Y explicó que el argumento del ministro de Gobierno , Cristian Ayala, para no convocarlos “es que nuestra patronal es privada”, sin embargo, aclaró que “nuestro piso salarial se basa en lo que se decida en las Paritarias jurisdiccionales o provinciales”.

La secretaria gremial aseguró que desde el gremio “no nos explicamos el cambio de la postura del ministro cuando el año pasado podíamos participar mientras Ayala estaba en la Secretaría de Trabajo”, por lo que en las últimas horas presentaron un pedido ante la Secretaria de Trabajo que el gremio de SADOP sea incluido en las próximas reuniones.

RECHAZO A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

La referente de Sadop reconoció que el panorama - ante el pronto inicio de clases - “es bastante difícil porque nuestros docentes son titulares o suplentes y no hay interinatos. No tenemos estabilidad laboral porque –en cualquier momento- a los propietarios de los establecimientos no les gusta algo y te despiden. No importa que tengas 1 o 20 años de antigüedad”.

Asimismo, reconoció que “no todos pueden hacer medidas de fuerza porque peligran sus fuentes laborales”. Mientras que sobre la propuesta del gobierno, manifestó: “Primero que nada, nos parece una falta de respeto lo que viene a otorgar el gobierno unilateralmente porque sabemos que el resto de los sindicatos docentes no lo van a aceptar. Es un 5% vergonzoso, irrisorio y que es una burla. Como no estamos sentados, no tenemos voz para expresar esto. Es muy poco”, reprochó.

MEDIDAS DE FUERZA

“Si se decide en paritarias nosotros tenemos que exigir el cumplimiento de lo que se logre. Si se da el adelanto del 20%, las instituciones van a tener que pagarlo. Tienen que pagarlo sí o sí y estamos esperando el instrumento legal porque tiene que estar homologado y publicado en el Boletín Oficial. A partir de ahí, le vamos a reclamar a las instituciones el pago de este adelanto del 20%”, explicó.

“Los salarios están por debajo de la canasta familiar. Es muy difícil para nosotros porque las instituciones argumentan que si el estado provincial no les paga la subvención con ese porcentaje, ellos tampoco quieren hacerlo. Lo tienen que hacer en el momento que corresponde más allá que les depositen o no”, dijo en relación a las escuelas salesianas.

Y advirtió, finalmente, que “estaremos preparados para una medida de fuerza por institución porque tenemos la libertad de hacer un paro masivo o focalizado en cada institución según cada realidad”.