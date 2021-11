Los billetes de 1 dólar están valuados hasta en US$ 5.000: ¿Cómo detectarlos?

Muchos acostumbran, por tradición o superstición, llevar un billete de 1 dólar en su billetera para la "buena suerte", pero ahora además, su racha podría cambiar económicamente.

Algunos ejemplares de billetes de 1 dólar, podrían alcanzar un valor de hasta US $ 5.000. Su valor radica en la atención que los coleccionistas ponen en, por ejemplo, números raros de serie, o si son capicúa, los repetidos, los binarios y, casi como si se tratara del juego de Póker, uno de los que más cotiza es la escalera.

Ahí el valor no está puesto por su valor nominal, si no por el que le asigna "la rareza".

"Los números de serie binarios constan exclusivamente de los números uno y cero. El valor de un dólar binario dependiente del patrón, y algunos coleccionistas buscan combinaciones particulares sobre otros", apunta el sitio Rarest.org que busca este tipo de rarezas en la naturaleza , los objetos y todo aquello que pueda calificar como tal. Y agrega: "En total, todos los dólares binarios valen una cantidad de dinero, ya que generalmente son raros. Algunos coleccionistas consideran que dos números repetidos que no son uno y cero también son binarios, pero la mayoría define estos dólares como 'repetidores '".

1. Escalera

El billete de 1 dólar escalera es el más raro de todos los tiempos. Hay dos categorías dentro del número de serie de la escalera porque una escalera verdadera es muy poco común y solo ocurre una vez de cada 96 millones de billetes. Una escalera es un número de serie que sigue el patrón numérico estándar del uno al ocho. Una verdadera escalera es 12345678 y es difícil de encontrar. Las variaciones del patrón de escalera incluyen números en orden que no comienzan con uno como, por ejemplo, 00123456 o 034567. Además, las escaleras pueden estar al revés, por lo que los números están en orden inverso. Ambas variaciones son más comunes y menos valiosas que las reales.

También hay escaleras "dispersas" en las que se mezclan los números de una serie. Si bien estos pueden valer más que la factura en la que se encuentran, la mayoría de los coleccionistas no los consideran a la par con las escaleras reales o inversas. La probabilidad de encontrar un billete con "escalera real" es de 1 en 16.666.667 oportunidades. Y su valor de repago es de los más caros: US $ 5,000, o el equivalente a $ 1 millón si se cambia en el mercado paralelo o blue.

2. Sólido

Los números de serie sólidos son extremadamente raros y cuestan al menos US $ 500. Un dólar con un patrón sólido tiene el mismo número repetido en el número de serie. Su valor aumenta a medida que aumenta el número. Entonces, por ejemplo, un número de serie sólido de nueves es más valioso que uno con dos repetidos. De hecho, los nueves sólidos son la versión más valiosa de esa especie porque la impresión en serie moderna solo llega hasta 96.000.000. Un comprador podría pagar incluso más si las letras del número de serie también coinciden. La probabilidad de conseguir uno es de 1 en 11.111.111 y su valor ronda los US $ 500.

3. Súper repetidor

En un súper repetidor, los dos primeros dígitos de un número de serie se repiten a lo largo de la secuencia. Los súper repetidores, como la mayoría de los repetidores, diferencia mucho en valor. Algunos repetidores no valen mucho, mientras que otros pueden costar cientos de dólares.

Esto muestra que, aunque raros, este tipo de dólares todavía no son los más raros posibles. Sin embargo, de cualquier manera, definitivamente son más valiosos que su precio previsto. Su valor ronda los US $ 100.

4. Súper Radar o Capicúa

El súper radar es una subcategoría del radar. En este patrón, el primer y último dígito coinciden y forman un emparedado de seis números repetidos y / o con patrón. Por ejemplo, 20000002 y 8455548 son super radares. Curiosamente, la probabilidad de encontrar este tipo de billetes es similar a la de encontrar otras rarezas. Su valor ronda los US $ 80.

5. Repetidor de radar

Un repetidor de radar es una combinación de los números de serie del capicúa y del repetidor. En esencia un número de serie de repetidor de capicúa tiene un patrón que se repite en los primeros cuatro y últimos cuatro dígitos. Algunos ejemplos son: 98899889, 72277227, etc. Estos números también podrían ser billetes de dólar binarios si los patrones implican uno y cero. Su valor ronda los US $ 94.

6. Cuádruple Doble

Un cuádruple doble tiene un número repetido al principio y otro diferente al final. Debido a la especificidad requerida para este número de serie en particular, los cuadrantes dobles son extremadamente raros. El rango de valores para este tipo de billete de dólar es astronómico con algunos vendedores de eBay pidiendo US $ 20 y otros pidiendo US $ 999.

7. Siete en fila

El siete en fila debe tener un número repetido sin interrupciones. Así, por ejemplo, el 17777777 o el 77777771 son ejemplos de este tipo. Dado que los números de serie se determinan de forma aleatoria, la probabilidad de encontrar un billete de dólar con siete números iguales todos en orden es bastante baja. Un vendedor de eBay consiguió impresionar aún más, encontrando un billete de veinte dólares con siete sietes todos seguidos. La probabilidad de encontrar uno es de 1 en más de 555.000 y se puede vender por unos US $ 200.

8. Siete iguales

Un número de serie séptimo tiene siete números repetidos. Es significativamente más raro que el binario 01 con solo el 0,7% de los billetes de dólar con este patrón. Los billetes de cinco dólares también valen algo de dinero, pero mucho menos, alrededor de US $ 20 a US $ 30. El número siete se considera afortunado en varias culturas y religiones, lo que también podría influir en su valor. Se puede valuar en US $ 200.

9. Radar o Capicúa

Un radar o capicúa es un billete con un número de serie que se lee igual hacia delante y hacia atrás. El propio término radar es un palíndromo, que se escribe igual al derecho o al revés, de ahí que se lo llame así en los Estados Unidos. Aunque sólo aparece una vez cada 10.000 billetes, los coleccionistas no lo consideran raro en comparación con otros patrones de serie. Sin embargo, los billetes capicúa eran menos comunes antes de 1958, por lo que un billete fechado en esa época podría valer un poco más. Se paga en US $ 25.

10. Repetidor

Un cuádruple doble tiene un número repetido al principio y otro diferente al final. Debido a la especificidad requerida para este número de serie en particular, los cuadrantes dobles son extremadamente raros. El rango de valores para este tipo de billete de dólar es astronómico con algunos vendedores de eBay pidiendo US $ 20 y otros pidiendo US $ 999.

11. Binario

Un repetidor es un billete que tiene un número de serie con cualquier tipo de patrón repetitivo. Estos patrones pueden incluir cualquier tipo de números en cualquier tipo de disposición, siempre y cuando cumplan con las calificaciones básicas. En consecuencia, los billetes repetidos no tienen mucho valor porque, aunque son raros, son mucho más fáciles de conseguir. Dicho esto, siguen considerándose objetos de colección. Se valúa hasta en US $ 100.

