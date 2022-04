La vocera de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, Liliana Maimó, dijo hoy que mientras se debaten cambios a la ley de alquileres en el Congreso de la Nación “se debería suspender por un tiempo y dejar que el mercado vuelva a trabajar”, al referir los efectos negativos de la norma, que en el último mes generó una actualización anual de contratos de casi un 54 por ciento. Otra consecuencia de la norma vigente es la menor cantidad de viviendas en alquiler, lo que repercute en los precios de las casas que están en el mercado.

“El resultado de esta ley es nefasto –cuestionó la vocera del sector-, no nos olvidemos que cuando fue sancionada esta ley ya veníamos de una distorsión importante del mercado, en cuanto a precios y condiciones, por el hecho que se había cumplido un año de contratos vencidos y sin actualizar”.

Al criticar la norma, vigente desde el 1 de julio de 2020, Maimó recordó en diálogo con Actualidad 2.0 que la ley “fue la frutilla del postre para un mercado vapuleado”, al tiempo que indicó que el nuevo sistema de actualización “hizo que en los primeros contratos, actualizados en julio del año pasado, tuvieron actualizaciones del 40 por ciento, pero todos los meses va subiendo y en este mes la fórmula (que combina inflación y salarios) ya está cerca del 54 por ciento”.

Maimó detalló que la consecuencia hasta ahora ha sido una reducción en la cantidad de viviendas en alquiler, ya que muchos propietarios optan por retirarlas del mercado, restringiendo así la oferta, con la lógica presión sobre el valor de los alquileres.

A lo anterior, la vocera sumó que “las perspectivas no son muy buenas, porque ya están diciendo que la inflación de marzo va a ser bastante más alta y urge tomar alguna medida. Yo pienso que si van a debatir cambios en la ley en el Congreso, que se sienten a discutir tranquilos y mientras tanto la deroguen y nos dejen trabajar con cierta previsibilidad en el mercado”.

Rechazo al impuesto sobre viviendas vacías

Coincidentemente, en la jornada del lunes unas 30 cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país remitieron una carta al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para requerir cambios a la norma actual, al tiempo que rechazaron la iniciativa impulsada por el diputado José Luis Gioja para crear un impuesto a la vivienda vacía.

Sobre ese punto en particular, Maimó indicó que sería muy difícil de aplicar dicho tributo.

“Sería un impuesto más al propietario que de por sí tiene altos costos de mantenimiento, que hace que el alquiler no le rinda hoy. ¿Cómo van a llevar a cabo esto? Hay propietarios que tienen casa de fin de semana en otra localidad, o un departamento en Buenos Aires para sus hijos. Hoy les cobran impuesto sobre la renta presunta, aunque viva un hijo sin pagar alquiler”, criticó.

Maimó detalló otros problemas para esa iniciativa: “¿Cómo van a hacer para identificar o los inmuebles que están cerrados, porque están en sucesión y no se pueden alquilar porque no hay quien les firme? Son muchas cosas que no están claras y no sé cómo pretenden regularlas en una ley”, cuestionó.