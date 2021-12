Los 40 de ADNSUR: pastelera "celebrity", influencer solidario y un veterinario héroe, entre los comodorenses del año

El 2021 Comodoro Rivadavia tuvo, para ADNSUR, 40 protagonistas excluyentes que sobresalieron en sus acciones y decisiones e influyeron en la vida de la comunidad. Tales son los casos de Anabella Cardillo, Emanuel Abdala, Ángel Barredo, Kalia Manzur, Ale Rojas, Lucía De Brito, Basilio Stankewitsch y César Treffinger.

ALE ROJAS, EL INFLUENCER QUE HACE REIR A LOS COMODORENSES

AleeRojas46 (como se lo puede encontrar en Instagram) habló con ADNSUR sobre cómo fue su llegada al mundo de las redes sociales y donde ahora cuenta con más de 40 mil seguidores. “Yo arranque en Twitter", dijo en una entrevista hace unos meses atrás. "Empecé cuando no lo usaba nadie, después pasé a Facebook. Siempre publicaba cosas para que la gente se ría. Pero en 2017, 2018 pegué el salto y se me fue de las manos. Cada cosa que ponía se compartía, era una cosa de locos”.

Su contenido -asegura- que tiene que ver con “cosas de la vida normal de Comodoro” y que le pueden pasar a cualquiera. “La gente se ríe porque le pasa a uno. Me da gracia a mí y yo sé que le puede pasar a otra persona que se siente identificada, mucho más ahora como está todo porque mucha gente no está bien. Entonces me di cuenta que es una buena herramienta para poder ayudar a la gente y hacerla reir”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

CÉSAR TREFFINGER, EL CANDIDATO QUE DESEMBARCÓ EN LAS ELECCIONES

César Treffinger nació en Caleta Olivia, Santa Cruz, es padre de cinco hijos y gerente de las principales sucursales que Autocrédito tiene en la Patagonia.

La lista que encabezó en las elecciones del domingo 14 de Noviembre en busca de ocupar una banca en el Senado de la Nación, sin estructura política y nombres ajenos a la rosca, tuvo una excelente performance en los comicios, y así, el PICh (Partido Independiente de Chubut) se convirtió en la tercera fuerza política de la provincia.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

Pero detrás de este hombre hay un emprendedor. Es que cargó camiones, fue boca de pozo y tras emprender, decidió probar en el mundo de la política. Tras los comicios, aseguró que no se involucró en política “por negocios ni por dinero, sino por la angustiante situación y la preocupación” que le genera ver a la gente pasándola mal.

Evalúan cobrarle un arancel a extranjeros que se atienden en el Hospital

EL VETERINARIO SOLIDARIO, BASILIO STANKEWITSCH

Basilio Stankewitsch, veterinario de Comodoro , decidió viajar a la cordillera para asistir a los animales que fueron víctimas en los incendios forestales de El Hoyo. Su historia se viralizó por el noble gesto hacia los animales.

Cuando se enteró de los incendios en El Hoyo no dudó en viajar para ayudar a los animales: los afectados sin voz y sin siquiera la protección de sus dueños, quienes atravesaban el momento más difícil de sus vidas.

“Yo estaba volviendo de viaje y sabía lo que estaba pasando en la cordillera. Vi una publicación de unos rescatistas que estaban buscando alimentos, y dije quién lo va a llevar, quién lo va a aplicar, y ante la urgencia decidí ir. A través de las redes sociales publiqué que necesitaba insumos, medicamentos para llevar y al otro día explotó. "Me taparon de cosas”, recuerda, admitiendo que "la solidaridad de la gente fue muy emocionante".Sobre su viaje a la cordillera donde el panorama era devastador, aseguró en diálogo con ADNSUR: “Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que ir, y esta vez me tocó a mí. Creo que cuando se puede y tenés el momento hay que hacerlo”, dice este veterinario que una vez más demostró su amor por los animales.

Aparecieron miles de “peces pene” en una playa

ANABELLA CARDILLO, LA PRIMERA MUJER EN CONDUCIR LOS DESTINOS DE LA SCPL

La joven abogada Anabella Cardillo se convirtió en la primera mujer en conducir los destinos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL). "Acepté como mujer y profesional este desafío porque creo en el pujante grupo de trabajo que hoy lleva adelante a la institución y en los históricos equipos técnicos formados en la Cooperativa, enfocados cada día en prestar un mejor servicio para la comunidad de Comodoro y Rada Tilly", dijo en contacto con ADNSUR

Habrá multas de hasta $7.600 para los padres que no vacunen a sus hijos

Su vinculación con la SCPL comenzó como delegada y más tarde con su ingreso formal en el Consejo de Administración. “Encontré en la SCPL una dinámica desde la que considero se pueden motorizar cambios y mejorar la calidad de vida de la gente. Un equipo joven, con empuje y nuevos proyectos orientados a optimizar servicios que son esenciales para nuestra calidad de vida”, aseguró.

Se rompió el puente del glaciar y se inundó El Calafate

EL PILOTO COMODORENSE CAMPEÓN DEL TURISMO NACIONAL

Sin lugar a dudas uno de los deportistas más destacados de la ciudad durante todo el año fue el automovilista Emanuel Abdala. El piloto comodorense, a bordo del Ford Fiesta Kinetic, se consagró Campeón Argentino 2021 de Turismo Nacional Clase 2 al obtener el tercer puesto en la prueba final el 14 de diciembre en el Circuito San Juan Villicum.

Tras este excelente logro, Abdala fue recibido en Comodoro con una gran caravana y fue paseado en autobomba por toda la ciudad. Ahora, el automovilista ya piensa en subir a la Clase 3 del TN.

“Me encantaría saltar a la Clase 3, es un sueño para mí. Habrá que analizarlo con el equipo y todos los sponsors que me respaldan, para ver si podemos dar el salto a la categoría más grande”, comentó.

Deberán cerrar todos los comercios de Comodoro que no vendan alimentos y prohibieron la presencia en plazas

KALIA MANZUR, LA REPRESENTANTE DE COMODORO EN "BAKE OFF"

Kalia Manzur, la pastelera que representó a Comodoro Rivadavia y a la Patagonia en el programa de pastelería conocido como "Bake Off", llegó hasta la instancia de semifinales. Durante las semanas que duró su participación en el programa de Telefe, los comodorenses y radatillenses siguieron sus pasos por el programa de pastelería.

“Fue una experiencia muy hermosa. Da tristeza, no el no ser finalista, sino el dejar de ir todos los días, ver a mis compañeros, cocinar, venir a charlar”, dijo Kalia al conocer el final de su camino por Bake Off Argentina.

Un hijo puede reclamar cuota alimentaria a los padres hasta los 25

En diálogo con ADNSUR, señaló sobre la reacción de la personas que "la gente es tan hermosa. Hay otras que no, que piensan que soy intensa, insoportable. Si me conocieran personalmente sabrían que soy más intensa", comentó entre risas.

LAS PELOTAS, EL PRIMER SHOW TRAS EL REGRESO DE LOS EVENTOS MASIVOS

Las Pelotas protagonizó el primer recital pos pandemia que se realizó en la ciudad con el regreso a la "normalidad". Más de 3 mil personas vivieron un show impresionante en el Predio Ferial el pasado 2 de Octubre.

La presentación se destacó justamente por ser el primer show masivo en la ciudad petrolera, a más de un año y medio de que se suspendieran todo este tipo de eventos por la pandemia de Coronavirus. Por lo que la expectativa fue aún mayor en un evento que congregó a más de 3 mil personas.

La camionera de Chubut que recorre miles de kilómetros por la Ruta 3 y la rompe en Tik Tok

“Estamos muy contentos de volver a Comodoro, que siempre nos han tratado muy bien. Es una de las ciudades a donde más volvemos, eso quiere decir que hay una conexión muy fuerte”, sostuvo Gabriela Martínez, bajista de la banda tras la presentación.

EL PANADERO COMODORENSE DE 73 AÑOS QUE HACE LAS FACTURAS "MÁS ORIGINALES"Ángel Jesús Barredo (73) es un ejemplo de ello. Cerca de los 4 años empezó a coquetear con el pan, las facturas y las masas, y hoy, unos 70 años después, sigue haciendo de la panadería su vida. “Yo mamé esto de chiquito. Mi padre siempre tuvo panaderías grandes. Tenía 8 y 9 años y cocinaba pebetes y cocinaba facturas. Apenas llegaba al horno. Me levantaba a las 6 de la mañana para ayudar con las masas finas y cuando tenía 12 años iba a llevar pan en bicicleta a San isidro, una zona muy linda”, dijo a ADNSUR.

El caso positivo de coronavirus de Pico Truncado compartió un vuelo con comodorenses

Pero hoy a sus 73 años, su profesión y vocación sigue intacta pese al paso de los años. “Sigo con esto como una forma de vida, porque si es por decir no trabajó más, me siento en un sillón y espero que venga la guadaña o miro televisión. Pero yo me siento activo todavía así que sigo trabajando”.

Confirman que se mantendrá el feriado puente del 19 de junio

LUCÍA, UNA DE LAS MEJORES JUGADORAS DE FÚTBOL DE COMODORO

Lucía es en la actualidad una de las mejores jugadoras de fútbol en Comodoro Rivadavia. La joven futbolista tuvo un año destacable y lleno de logros que se coronó con la participación al Mundial de Fútbol 7 que se disputó en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre.

De Brito es una apasionada del fútbol desde pequeña, cuando lo practicaba en el colegio con sus compañeros o en la placita con sus hermanos. Durante gran parte de su vida no pudo competir de manera oficial, hasta que desembarcó en Comodoro Fútbol Club hace 5 años. En agosto fue convocada a la Selección Argentina para disputar la Copa Buenos Aires y luego terminó disputando el Mundial. Sin dudas, Lucía puso la bandera de Comodoro bien alto.