Los 40 de ADNSUR: héroes, heroínas y emprendedores entre los comodorenses del 2021

Las noticias cuentan historias, y cada una de ellas tiene un personaje que las encarna, alguien que lucha, que alcanza, que salva, que se la juega, que no se rinde, que le encuentra la vuelta, que va por más... que hace más... que impacta positivamente en su comunidad. ADNSUR te cuenta la historia detrás de los personajes que hicieron historia en este 2021.

💛 PERDIÓ A SU HIJO CON CÁNCER Y LUCHÓ POR UNA LEY



Se trata de Valeria Velarde, una vecina de Comodoro Rivadavia que se puso “al hombro” la lucha para que la ley de Oncopediatría sea aprobada y finalmente, se garantice la atención de niños y niñas con cáncer. Lo especial de su lucha es que Luciano, su hijo, falleció hace 14 años de cáncer, pero no descansó hasta conseguir una ley que respalde a pacientes y sus familias durante los tratamientos prolongados. La Ley fue aprobada el 26 de agosto pasado en la Legislatura de Chubut.

Aumentaron los precios y las ventas de tanques de agua en Comodoro: a qué valores se consiguen

"Fue como honrar la vida de mi hijo", contó Valeria a horas de aprobada la ley en diálogo con "Buenas Noches Comodoro", en medio de la emoción de la tarea cumplida.

🏛️ LIDIA BLANCO, LA PRIMERA RECTORA DE LA UNPSJB



El martes 14 de diciembre, Lidia Blanco, Licenciada y Magíster en Enfermería, fue elegida como la nueva Rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Bosco y así por primera vez en su historia, la casa de altos estudios estará regida por una mujer.



La licenciada, Magíster y docente, también tuvo un paso por el sistema de salud público. En la década del 80 fue parte del servicio de Enfermería del Hospital Regional, e incluso durante la Guerra de Malvinas fue una de las tantas enfermeras que atendió a soldados heridos.



“Tuve el orgullo de ser enfermera en el año 82, con los soldaditos correntinos que apenas hablaban español y teníamos que ayudar con el guaraní. Como uno es del norte sabe hablar guaraní, entonces los ayudamos a hacerse entender”, dijo en ese entonces, haciendo alusión a sus pagos, San Luis del Palmar, Corrientes, donde nació.

El comodorense Nicolás Stupenengo conmovió con su historia a la mesa de Juana Viale



Madre de una hija y un hijo, abuela de 2 nietos, ha dedicado una vida a la educación de la enfermería y al servicio. Es que como alguna vez dijo, en uno de los videos institucionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ella predica la “función de servicio”, aquella que “tiene que ver con la profesión” que abrazó: ser enfermera.

La desocupación en Argentina fue del 8,2% en el tercer trimestre del 2021

👗 LA COMODORENSE QUE DISEÑA PARA LAS PRINCIPALES PASARELAS

Marcela Sáez nació en Trevelin, vivió en Rawson y Trelew y se radicó finalmente en Comodoro Rivadavia. En la ciudad del petróleo estudió Comunicación Social, trabajó en diferentes rubros y tuvo a sus tres hijos. Precisamente, cuando ellos eran chicos fue que decidió emprender, sin imaginar que sus diseños iban a desfilar en España.



Fue recién cuando tuvo a su tercer hijo en que se dio cuenta que cada vez era más difícil trabajar en relación de dependencia, entonces decidió emprender, y uniendo hilos terminó volviendo a aquella pasión que tuvo desde chica. “Sentí que tenía que emprender y esto me había gustado siempre. Mi mamá era modista, y yo creo que a los 8 años ya cosía a máquina; hacía ropa para las muñecas, era como natural todo", recordó.

Este fin de semana comienzan las fiestas populares en Chubut

Tras animarse a emprender, la diseñadora patagónica logró llevar sus diseños a España y ya cuenta con su propio local en Comodoro. "Cada oportunidad que he tenido ha sido una búsqueda. La verdad es que yo quería trabajar simplemente y la profesión me ha dado tantas vivencias felices", resaltó en su última nota con ADNSUR.

Cómo estará el tiempo para Nochebuena y Navidad en Comodoro y Rada Tilly

EL HOMBRE DETRÁS DE LA RADIO, FERNANDO DESIO



Fernando Desio, tiene 52 años y nació Bahía Blanca. Es el creador de NQP Radio, el programa que nació en La Plata hace 28 años y terminó convirtiéndose en una gran cadena patagónica que hoy une Ushuaia con Bahía Blanca, y se escucha en 28 ciudades, pero su base principal es Comodoro Rivadavia.



“Un día le dije a mi viejo me gustaría hacer radio y me dijo voy a hablar con gente de Diario El Día, que era Radio 10 de La Plata de Raúl Kraiselburd. Así, empezamos en diciembre del 96 siendo la única producción independiente de la radio”, recordó en diálogo con ADNSUR sobre sus inicios.

Declararon la emergencia ígnea en El Hoyo: hay familias evacuadas y piden precaución en ruta 40

Un día decidió independizarse y crear una radio a la calle. Así nació NQP Radio, en la calle Thompson de Bahía Blanca. El objetivo del proyecto, que creó junto a Gimena Laserna, la esposa y madre de sus hijos Francesca y Giovanni, era entretener a la gente, y poco a poco el “buen día buen día buen día, buen Día, buen díaaaaa” se terminó convirtiendo en una marca registrada, entre música, información y sobre todo buena onda.



El resultado fue tan exitoso que tiempo después decidieron abrir el juego a toda la Patagonia. Así en agosto de 2015 se creó NQP Radio Cadena Patagónica, proyecto que gerencia Danilo Santerre, su mano derecha, y que comparte con proyectos Trebel Srl.

La Proveeduría, en venta: la compró la Cooperativa Obrera y negocian el traspaso de los empleados

LOS POLICÍAS HEROES QUE SALVARON A UNA BEBA



Un pedido de ayuda desesperado y una beba que había dejado de respirar, fue el escenario que debieron enfrentar los efectivos de la Comisaría Cuarta de Comodoro Rivadavia Carlos Salazar, Walter Díaz, Danilo Quilquitripay y Natalia Albarracín el pasado 22 de septiembre. Tras practicarle maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la beba de un año y tres meses volvió a respirar.

"Tenemos distintos delitos en la comisaría y no nos había pasado tener que hacer una maniobra con una bebe tan chiquitita, tan pequeña y para ello hay que tener un extremo cuidado, nos volvió la calma al saber que estaba bien”, contó Albarracín. Los policías fueron reconocidos por el Gobierno y la Jefatura de Chubut por haberle salvado la vida a la pequeña.

Las ventas navideñas en los comercios minoristas crecieron un 40% respecto al año anterior

LOS TEKIS EN COMODORO



El regreso de los eventos masivos en Comodoro Rivadavia, luego de más de un año y medio de suspendidos por la pandemia de Covid19, estuvo dado por la presentación de Los Tekis en la costanera local. Se presentaron el 7 de diciembre en el marco de la presentación de la marca destino turístico de la ciudad petrolera. Fueron más de 25 mil personas las que se acercaron a disfrutar del show al aire libre.

La historia del comodorense que llegó a lavarse las manos 12 horas seguidas y se curó gracias a una novedosa cirugía

Se pudo disfrutar de propuestas artísticas, gastronomía y sorteos, lo que permitió que la comunidad se adueñara del espacio público, que es otro de los objetivos planteados en el plan estratégico pensado a diez años desde la Municipalidad.

ABRIL ARANETA, LA INFLUENCER COMODORENSE



Abril Araneta Pedeferri tiene 23 años, siempre le gustó la historia y su idea era contar hechos históricos en redes sociales pero de una forma más “criolla”, más "millennial" para hacerlo más interesante y dio resultado. Pero eso no es todo. Sus posteos sobre monarquías la llevaron a ser convocada por la plataforma Netflix para un especial por The Crown, la serie que cuenta la vida de la reina Isabel.



“Esto empezó como un pasatiempo, pero se me fue de las manos”, reconoció en una charla con ADNSUR.

Confirmaron ocho casos de la variante Ómicron en Santa Cruz

"Yo soy muy fanática de The Crown. Muchos de mis seguidores empezaron a ver la serie por mi y le decían a la cuenta Argentina de Netflix que me tenían que contratar. Una vez me respondieron un Tweet siguiéndome la joda, y después yo iba buscando todos los adelantos que conseguía y los comparaba con la realidad. Mucha gente se re prendió, y un día estaba buscando un email de mi trabajo y cuando abro tenía uno de una chica de Netflix. Pensé que era una broma, no lo podía creer”, reconoció.

"Alerta naranja" por temperaturas elevadas en Chubut

LUQUE, EL INTENDENTE QUE SE POSICIONÓ PARA LA GOBERNACIÓN



Ni bien finalizada las elecciones generales del 14 de Noviembre, el panorama electoral en Chubut no frenó. La cancha inmediatamente se comenzó a marcar de cara a lo que serán las elecciones 2023, donde los electores elegirán quién será el nuevo gobernador de Chubut.



Primero, fueron los carteles de "Luque 2023" en la vía pública que colocaron militantes, pero luego la inauguración de la Casa de Comodoro en Buenos Aires sentó las bases de una nueva etapa de su mandato con miras a lo que viene de cara a 2023.

Incendios en la Cordillera: ¿Cómo afectan a las reservas turísticas?

No fue un acto más la inauguración del edificio en Capital Federal: por lo institucional, dado que es la primera vez que la ciudad genera algo de este calibre destinado a la industria, el turismo y los estudiantes; pero también por lo político, donde se vieron a varios Ministros nacionales apoyando su figura.



Hasta el momento, Juan Pablo Luque no descartó la posibilidad de competir por la Gobernación de Chubut en 2023, aunque aclaró que aún es prematuro plantearlo.

PABLO "QUIQUE" RUIZ, LA ROMPE A NIVEL MUNDIAL



El jugador comodorense fue sin dudas el futbolista más destacado de nuestra ciudad a nivel mundial. El joven volante se pudo consolidar como titular este año en el Real Salt Lake de la MLS y, como si fuese poco, logró llegar a la final de la Conferencia Oeste.



Aunque la final quedó en manos de Portland Timbers por 2 a 0, esto no borra el gran presente de este excelente jugador.

Ruiz se consolidó como titular y baluarte del mediocampo del Real Salt Lake y fue uno de los comandantes de llevarle la ilusión a una ciudad y estado que se ilusionó con un conjunto dirigido por el ex selección de Estados Unidos, Pablo Mastroeni (de padres argentinos).



Quique se formó en la CAI de Comodoro y es confeso hincha de Huracán. Realizó inferiores en San Lorenzo y ahora es un pilar fundamental de este equipo.