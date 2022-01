“Hemos tomado todos los recaudos técnicos, en un trabajo que iniciamos por lo menos desde un año y medio atrás hasta llegar a este convenio que nos permite avanzar en lo económico y lo legal, preservando el patrimonio de los argentinos que pagaron sus impuestos y permitieron financiar con fondos nacionales el 62 por ciento de avance de obra que está construido hasta el momento”, precisó.

Al hacer un cálculo estimativo del valor de la construcción actual, añadió: “Son 3.000 millones de pesos, a valores de hoy, que si decidíamos demoler esto se hubieran perdido”.

En ese marco explicó que la primera etapa de la obra de terminación, valuada en 881,5 millones de pesos, tendrá el descuento del 20 por ciento de los anticipos de obra ya abonados por el municipio, por lo que esa erogación será de 705,2 millones de pesos. Con ese monto, se apunta a concluir la parte estructural, mientras que en una segunda etapa, para realizar las readecuaciones tecnológicas a un edificio diseñado casi 20 años atrás, tendrá una erogación 221,5 millones de pesos.

También aclaró por qué se tiene que afrontar con fondos municipales, cuando originalmente la obra era financiada por Nación:

“El ministro Katopodis (de Infraestructura de Nación) nos explicó que por un tema legal en el programa de obras no se pueden financiar obras que ya estaban en ejecución, pero sí proyectos nuevos. Entonces el compromiso que toma Nación es para financiar obras de infraestructura básica y pavimento que sí teníamos previsto en nuestro presupuesto y no las vamos a dejar de hacer, sino que ahora las va a financiar el Estado Nacional para compensar el monto que nosotros invertimos en terminar el estadio”, detalló el funcionario municipal.

“Yo rescato la apertura del gobierno nacional para aportar financiamiento y es algo que no ocurría en el gobierno anterior –añadió-, realmente hoy se considera a Comodoro Rivadavia como capital alterna y es algo que vemos en los hechos, con muchos programas nacionales de obras que están en ejecución en la ciudad, como la repotenciación de acuíferos o las obras de redes eléctricas para asentamientos, que es algo que tenemos que regularizar”.

No terminar la obra del Estadio del Centenario sería "irresponsable"

Al volver a enfocarse sobre el Estadio del Centenario, López indicó que su culminación permitirá no sólo disfrutar de eventos deportivos y culturales, sino que también está incluido en el máster plan de turismo que lo incluye junto a la pileta olímpica recientemente anunciada y el hotel deportivo próximo a concluir:

“Esto nos permite pensar en propuestas internacionales, lo que permite un derrame muy importante para la economía de la región, por lo que apoyamos esto con una gran convicción luego del trabajo que venimos realizando desde hace tiempo”.

Navarro: “Es una decisión política correcta del intendente Luque”

Por su parte, la concejal Viviana Navarro anticipó que si bien resta una última reunión del bloque justicialista, entiende que el oficialismo aprobará el convenio presentado por el municipio para reactivar la obra del Estadio del Centenario. “Creo que es una decisión política correcta por parte del intendente Luque, para terminar con esta obra abandonada por muchos años”, valoró la edil oficialista.

“Esta era una deuda para cualquier gestión que ha pasado por el municipio en los últimos 20 años y nos merecemos que esta obra concluya –añadió Navarro-, es una decisión política correcta y el bloque la va a acompañar porque necesitamos recuperar esta obra que es emblemática para la ciudad, más allá de un montón de cosas que nos pueden estar faltando. Es magnífico que podamos terminarlo”.

En igual sentido, rechazó los planteos que formulará la oposición durante la sesión del Concejo, en referencia a que se utilizarán fondos municipales que deberían asignarse a otras obras:

“Esto no es así porque Nación va a compensar esos mismos fondos con otros proyectos –argumentó-, no es que se van a hacer menos obras sino al contrario, vamos a hacer más, porque este proyecto no estaba incluido cuando aprobamos el presupuesto municipal; ahora hay un gobierno nacional que nos pone de nuevo en el mapa y nos da una mano para terminar no sólo esta obra, sino también para ejecutar muchos otros proyectos que necesita la ciudad”.