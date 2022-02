Una sorpendente historia causó asombro en las redes sociales en las últimas horas, luego de que se conociera que una mujer le confesó a su marido tras seis años de casados que era lesbiana, pero ambos decidieran seguir jutnos para criar a sus hijos.

Ocurrió en los Estados Unidos, y tuvo como protagonistas a Nicolette Popa y Ryan, quienes se conocieron cuando tenían tan solo 17 años y, tras un periodo de noviazgo, decidieran casarse.

Sin embargo, 6 años más tarde todo cambiaría, luego de que tras un tiempo de haber descubierto su verdadera orientación sexual, Nicolette decidiera contarle sobre el tema a su pareja, algo que contrariamente a lo que se suponía, fortaleció su relación.

Según recordaron ambos, la charla se dio mientras tomaban un café. "Soy lesbiana", confesó quien en su interior "siempre supo que se sentía atraída por las chicas" pero que al venir de una familia conservadora siempre reprimió sus gustos sexuales.

“No fue un shock cuando Nicolette me contó. Empecé a tener sospechas, pero no iba a preguntar, iba a esperar a que ella misma me lo dijera”, aseguró Ryan al respecto previo a asegurar que juntos decidieron seguir con la relación por el bienestar de sus hijos.