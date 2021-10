Llegó al centro comodorense hace seis meses y vende almohadas y acolchados para salir adelante

Recorriendo las calles comodorenses, están las personas que circulan en el cotidiano, pero también hay miradas e historias a cada paso. Este viernes, Claudio nos sorprendió con colores y muy buen humor. En la vereda frente a Carrefour tiene todos los días organizado su puesto de venta hace seis meses, y ya es amigo de toda la cuadra.

"Estamos vendiendo porque no tenemos trabajo, y no nos queda que otra que salir a la calle", manifestó. Y comentó que la mercadería viene de Buenos Aires, y él la revende acá en la ciudad. "Me ganó una platita para sobrevivir", expresó con un gesto de hombros, que indica cansancio pero no resignación.

"En Las Heras hay mucha crisis, no hay trabajo", exclamó Claudio, al contar los motivos de su decisión de trasladarse junto a su familia a Comodoro.

Dentro de sus ofertas, Claudio vende 2 almohadas por mil pesos y también almohadoncitos para las sillas a 1500 pesos los 6. También ofrece almohadones para sillones y acolchados. Cuenta hasta con cremas relajantes a 400 pesos. Todo sea para ganarse el mango.

"Al que le interese comprar almohadas, vendo de muy buena calidad y la gente las recomienda", asegura el santafesino, e invita a los ciudadanos a que se acerquen a su puesto, siempre tiene alguna oferta, "su consulta no molesta", concluyó.