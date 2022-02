Llegó a Comodoro el hombre que recorre el país con un auto que funciona a basura

Edmundo Ramos, el ingeniero electromecánico que viaja junto a su esposa en una Ford Ranchero 83 que usa basura como combustible, llegó a la ciudad desde La Quiaca. El hombre consiguió que el gasificador soñado -alimentado por deshechos orgánicos- pudiera impulsar su camioneta y desde entonces, en 2019, “se subió” a la Ruta 40 y continúa recorriendo el país.

En su página de facebook "Auto a Basura", Edmundo Ramos ofrece información y cuenta su experiencia. Asegura que este generador se puede hacer para cualquier vehículo o moto-generador a gasolina o GNC, sin modificar el motor. En las últimas horas, la pareja compartió posteos de Comodoro.

Llegó a Chubut el hombre que recorre el país con un vehículo que funciona a basura

"Hubiera estado bueno recorrer toda la mítica Ruta 40 solo con `Gasura`. Pero es imposible pues hay tramos que son desolados y no tienen residuos. O sea en realidad hicimos la "ruta de la basura". Cómo por ejemplo de La Quiaca hasta Cachi (RN9 de La Quiaca hasta Salta y RP33 de Salta hasta Cachi) así nos surtimos de residuos en Jujuy (carbonilla) y Salta (cáscara de nuez). Lo mismo ocurre con la RN40 al sur de Esquel. Por lo que nos desviamos hacia la costa buscando los residuos de la ciudades costeras. O sea desde Facundo hasta Cómodo Rivadavia por la RP26", explicó el ingeniero este viernes.

La pareja aventurera recuerda anécdotas y les agradece a quienes colaboraron con su sueño en el camino. Entre ellos, reconocen a Diana y Osvaldo, de El Chañar, como los benefactores comodorenses “que nos han dado una mano enorme, logrando la carbonilla que precisamos, creemos, hasta terminar nuestra aventura”, señalan en contacto con diario Crónica.

El ingeniero asegura que el invento fue "el logro después de infinidad de pruebas y errores pero a pesar del costo, lo comparto con todo el que se anime a realizar algo similar desde mi pagina de Facebook “Auto a basura” donde, incluso,están los planos que pueden copiarse de manera gratuita”.

Agrega que “el proyecto se puede copiar -y mejorar, seguramente- desde cualquier lugar donde se acceda a Internet; por eso lo podría calificar como el “regalo argentino al mundo” porque no solo no utiliza el combustible tradicional sino que con la gasura, no contaminamos y aportamos, además, oxígeno al ambiente”, destaca.

El viaje de la pareja empezó el 2 de octubre de 2019. Usan cáscaras de nuez, restos de podas, carozos de frutas o carbonilla, y lograron que la antigua camioneta logre una autonomía de 500 kilómetros -con los tres tanques produciendo gasura- y una velocidad máxima medida de 115 Km/hora.

Tirando un remolque con tres gasificadores de 200 litros cada uno, filtros para que el gas llegue limpio al motor, tambores de refuerzo y algunas herramientas, el vehículo sigue andando hacia el sur, con otro sueño: la posibilidad de lograr con residuos plásticos -el plasti-gas-, “con lo que se podrá limpiar el planeta de ese tipo de basura, con lo que contribuiríamos enormemente a sostener lo que nos queda del ambiente", asegura Ramos.