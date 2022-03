Lizy Tagliani compartió la tesis de una joven santacruceña escrita en lenguaje inclusivo

Jessica Romero tiene 29 años, es de Santa Cruz y es licenciada en Comunicación Social, graduada de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

La joven logró rendir su tesis en diciembre de 2019, en la sede de Río Gallegos. El nombre que lleva su trabajo es "Representaciones mediáticas de mujeres trans en programas no ficción de la televisión argentina".

Tras aprobar la misma con un 10, se convirtió en la primera tesis de la provincia escrita en lenguaje inclusivo. Y una de las referentes que aparece en su trabajo y referente del colectivo trans, es la conductora Lizy Tagliani, a quien busca conocer.

"El día que me recibí fue el primer día que le mandé mensaj y nunca me leyó porque me imagino que le llegan muchos mensajes", comentó Jessica al medio santacruceño. Sin embargo, luego de dos años, la conductora de "Trato Hecho" compartió en sus historias de Instagram la portada de su tesis.

"Hoy estaba recordando mi tesis y subo unas historias recordando el trabajo académico hecho, que me da mucho orgullo porque es un laburo que me llevó mucho tiempo. La etiqueto y ella comparte en historias la tapa de mi tesis. Pero no le pude hacer llegar aún la tesis, me gustaría dársela en papel o en PDF", mencionó a La Opinión Austral,