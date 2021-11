A casi una hora de conocerse los resultados preliminares en la provincia de Chubut, Carlos Linares, senador nacional electo en la ciudad de Comodoro del "Frente de Todos expresó "los resultados se dan y las urnas hablan. Vamos a felicitar a la gente de Juntos por el cambio por el triunfo provincial ".

"Nosotros escuchamos y respetamos a las urnas. Agradezco a la gente de Comodoro por el acompañamiento. A pesar del contexto nacional y las elecciones adversas, vamos a redoblar los esfuerzos ya acompañar todas las políticas nacionales de Alberto y Cristina", sostuvo Linares.

Y anticipó que van a "reforzar y trabajar para que cada uno de los argentinos puedan y tengan que vivir mejor. Este gobierno nacional escucha", aseguró.

Por su parte, manifestó que "no están ni derrotados ni vencidos" y agradeció "tener una familia que te banque en este contexto no es fácil. También destacó el apoyo de un amigo que siempre lo acompañó, "un militante que nos conocimos caminando en la calle. A mi me llena el pecho hablar de Comodoro Rivadavia, y tener un amigo en la política como Juan Pablo Luque no tiene precio", enfatizó.

También agradeció a Florencia Papaiani, a quien describió como "un enorme proyecto político para la provincia de Chubut". "La conocí bien durante todo este trayecto", describió Linares.

"Vamos a trabajar para el 2023 para que el justicialismo sea gobierno en la provincia de Chubut", prometió.