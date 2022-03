Lía Crucet, que desde antes de la pandemia se encuentra alejada de los escenarios, sufrió varias complicaciones en los últimos tiempos y, este martes, trascendió que fue sometida a una compleja intervención.

Tony Salatino, el marido y representante de la artista, contó en diálogo con Teleshow que “se le astilló el hueso en donde le pusieron un clavo, se agrandó el agujero y se le astilló todo. “Le están sacando el clavo, después la tienen que volver a operar otro día, no sé cuándo, más adelante, y ponerle directamente una prótesis más grande, no sé cómo van a hacer”, explicó.

“Es un garrón, pero bueno, hay que aguantársela. Está todo bien, estoy esperando que salga del quirófano”, agregó.

En 2020 Lía Crucet sufrió un desmejoramiento en su salud. Fue su hija Karina quien contó que tenía problemas de salud mental, algo que su madre desmintió a través de un video. “Nada que ver, lo único que tengo es un poco de bipolaridad. Quiero dejar tranquilo a todo el público, No tengo absolutamente nada de lo que dicen, tomo esta medicación que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona”, aseguró.

En agosto de 2021 Lía sufrió un accidente doméstico y debió ser operada de la cadera. Además, presentaba algunos problemas psiquiátricos. “Es una desgracia, ya más no se puede hacer. Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”, aseguró Salatino en aquel entonces.