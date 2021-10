El 22 de septiembre, la pequeña Leyla de un año y siete meses, dejó de respirar cuando se encontraba en su casa del barrio La Floresta. Sus papás llamaron desesperados a la comisaría Cuarta y así fue que llegaron los policías que lograron reanimarla tras practicarle RCP.

Los agentes Danilo Quilquitripay, Natalia Albarracín y Carlos Salazar fueron reconocidos por el Gobierno del Chubut. Sin embargo, la lucha no terminó para los padres de la pequeña que ahora debe ser evaluada por profesionales médicos para determinar qué le sucedió ese día.

La mamá de la beba, Irma, relató a ADNSUR que Leyla debe ser evaluada por un neurólogo infantil y además, deberá ser sometida a un estudio bajo sueño que tiene un costo de 38 mil pesos. Sin embargo, ella ni su marido cuentan con obra social ya que están desocupados.

Por eso, para recaudar el dinero y realizarle los estudios necesarios para determinar qué le sucedió a su hija y qu´w puso en riesgo su vida, es que organizaron una venta de empanadas. Manifestó que quieren recaudar el dinero necesario “lo antes posible, necesitamos hacérselos para saber si le va a volver a agarrar y cuál fue el motivo por qué le agarró”, dijo.

Sobre el desesperante episodio que vivieron con la beba, Irma reconoció que siempre fue “sanita” y recordó que ese día “había terminado de comer, mi marido la levantó de la sillita, se puso dura y ahí no reaccionó más. Estaba morada, intenté abrirle la boca porque note que no estaba respirando, no reaccionaba”.

“Sentía que se estaba muriendo, llamamos a la policía, le hicieron RCP, vino la ambulancia y la llevamos al hospital”.

Pese a que hubo un compromiso de ayuda nunca llegó y por eso, decidieron organizar la venta de empanadas. “El jefe de policía nos dijo que nos iban a dar una mano, que nos iban a dar los turnos para que la vean, que nos iban a estar llamando y no pasó nada. Me empecé a mover yo, no puedo quedarme de brazos cruzados esperando que le vuelva a agarrar algo a mi nena”.

Las empanadas tienen un costo de $500 la doc. La llevan a domicilio, pueden solicitarlas al Tel: 297 – 4171298 / 297 5023024. También reciben donaciones de dinero.