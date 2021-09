Luego de la polémica generada con los dichos de María Eugenia Vidal, quien en relación a la legalización de la marihuana opinó que no es lo mismo fumar "un porro" en Palermo que en una villa, el cantante L-Gante se metió de lleno en el tema y hasta le explicó a Eduardo Feinmann qué es estar "careta".

"Una cosa es fumarte un porro un sábado en Palermo con amigos, relajado, o con tu pareja o solo, y otra es vivir en la villa 21-24, Zabaleta, 1-11-14, y que te ofrezcan un porro", había dicho la precandidata a diputada nacional por CABA en diálogo con Filo News.

Más allá de las críticas de todo el arco opositor, fue el popular cantante quien decidió hablar hoy sobre el tema, en LN+.

En diálgo con Eduardo Feinmann, L-Gante consideró que "está de más decir la ubicación, porque un narco puede estar en cualquier lado".

"Palermo y las villas que dijo es lo mismo. Yo vengo de las villas y voy a Palermo, pero vi a poca gente de Palermo ir a las villas", agregó dejando clara su postura al respecto.

Además, en otro pasaje de la entrevista, el artista cuyo nombre real es Elian Ángel Valenzuela le explicó al conductor, entre risas, qué es "estar careta", una jerga comunmente usada entre los jóvenes.

"¿Para venir acá te fumaste un charuto, un porro?", indagó Feimann previamente. "No, frené, me fumé una sequita sola y dije 'no quiero más, quiero estar careta con Feinmann", contestó el cantante.

"¿Yo soy un careta?" retrucó el periodista. "No, se le dice a cuando estás sin haber fumado. Yo hoy no fumé en el día, estoy careta", explicó L-Gante.

"Yo estoy siempre careta. Johny Viale también está siempre careta", dijo Feinmann a continuación. "¿No toma vino, no fuma nada? entonces si", cerró entre risas el joven de 21 años.