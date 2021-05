Le tocaba la segunda dosis de Sputnik V pero le colocaron "por error" la Sinopharm

Luego de recibir el pasado 12 de abril la primera de las dosis de la Sutnik V, María Esther Chaves de 60 años fue convocada este lunes para inocularse con la segunda de la vacuna rusa.

Ocurrió en el centro de vacunación fue en el espacio cultural Julio Le Parc, en la ciudad de Guaymallén, Mendoza. Tras el pinchazo, la mujer permaneció 15 minutos en el lugar por control protocolar del proceso de vacunación.

En ese momento, Chaves se dio cuenta al ver la libreta sanitaria que le habían aplicado la segunda dosis de la "Sinopharm" y no la de la Sputnik V, que era la que a ella le correspondía. Automáticamente, la paciente sufrió un ataque de nervios y pánico que provocó que se descompensara.

Después elevó quejas por lo sucedido y por parte del Ministerio de Salud le dijeron que su caso tendrá "seguimiento".

"El enfermero que me colocó la vacuna se puso re nervioso también, me quitaron el carnet con el documento y me dijeron que aguardara. Fueron para adentro, tardaron en volver, y me puse más nerviosa, y les pregunté ¿qué me va a pasar ahora?, y no supieron qué decir", reconoció a Diario UNO.

Desde el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Mendoza destacaron que la situación que vivió la mujer se trató de un "error programático". La jefa de dicho departamento, Iris Aguilar, aseguró que fue un error humano que puede ocurrir en cualquier campaña de vacunación masiva y que "la señora no tiene que preocuparse ya que no corre ningún peligro su salud".