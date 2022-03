En las últimas horas, una vecina del barrio kilómetro 17, apeló a la solidaridad de la gente por medio de una publicación en su cuenta de Facebook para rogarle a quien haya ingresado a robar a su domicilio que le devuelva su guitarra. "¡Cuidala! Por favor, hasta que me la devuelvas, se me desgarra mi alma porque era un regalo de mi papá, al cuál ya no tengo, la tuve conmigo 34 años", pidió desesperadamente en su posteo.

En diálogo con ADNSUR, Gladys Figueroa comentó que sólo le sustrajeron la guitarra y un dvd. Y recordó: "Yo tenía 6 años cuando mi papá me regaló la guitarra. Él falleció hace 24 años.Yo le insistí que me comprara la guitarra y él trabajaba en el campo y se la compró a un marcachifle que eran los que pasaban a las estancias a vender en aquellos años", relató conmovida la damnificada.

"Si decides venderla, aviso que ¡no anda muy bien! Nunca tuvo un buen sonido (aclaro no es una casa Nuñez, es una casa Blanca del año 1988 más o menos). Te llevaste lo más valioso que tenía en mi hogar, no te estoy reclamando las otras cosas, es mas ni me importan, no se trata de lo material es lo sentimental", escribió Figueroa en un sentido pedido hacia el autor del robo.

Gladys Figueroa tiene 39 años, es profesora de geografía y había realizado un viaje durante el fin de semana, dejó a su hermana al cuidado de su casa, quien visitó el domicilio el pasado sábado a la tarde y le aseguró que se encontraba "todo en orden".

Aquellas personas que puedan aportar cualquier tipo de información sobre la guitarra puede comunicarse al 2974920628.