Un hecho dramático se vivió el pasado lunes en Mar del Plata, luego de que un hombre falleciera de un ACV mientras brindaba una entrevista en vivo contando un robo que había sufrido.

Diego Scenna, de 59 años, era peluquero y el domingo había sido abordado por delincuentes armados en su casa de la ciudad balnearia, algo que buscaba relatar a un movilero de Radio Brisas.

"No hubo una puñalada, ni una bala, ni un golpe, pero sí hubo un efecto tremendo. Diego no soportó lo que le pasó”, sintetizó el periodista que lo entrevistaba en relación a lo sucedido.

Durante la charla la víctima había asegurado que "se vive muy mal, uno no tiene derecho a distraerse", y contó que había aprovechado el día soleado para salir a pasear, pero cuando volvió se encontró con la puerta de su domicilio destrozada.

"Es el modus operandi. Estoy asombrado por la impunidad que tienen, porque fue a la vista de todos. Trabajaron muy tranquilos", contaba segundos antes de descompensarse.

"Tengo que cortar para asistirlo", se disculpó al aire el periodista tras el hecho.

Según se supo, Scenna fue atendido en principio por un médico que estaba escuchando la radio, y luego por personal del SAME que lo trasladó a la Clínica Colón, donde fallecería más tarde.

"Le arruinaron la vida, le provocaron una angustia tal que lo llevó a esto. No hubo una puñalada, ni una bala, ni un golpe, pero sí hubo un efecto tremendo", comentó al aire el periodista al enterarse de su muerte.

Y cerró a modo de reflexión: "Tal vez si esto no hubiera sido noticia esto que le pasó a Diego, no hubiera estado yo ahí con el móvil, haciendo la nota, no hubiera pasado nada... pero tampoco si los delincuentes no anduvieran por las calles de Mar del Plata haciéndole imposible la vida a la gente".