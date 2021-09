Una vez más las redes sociales se convirtieron en un método de visibilizar injusticias y hechos de discriminación, como el que vivió una pareja a la que no le quisieron alquilar un departamento por su orientación sexual.

La historia de Emma y Thiago fue compartida por ellos en Twitter, a través de capturas de pantalla donde se lee la conversación que él tuvo con la inmobiliaria por la cual gestionaban la renta.

“Lo lamento, pero no se hace por el tema de tu pareja”, le dijeron previo a justificar que "el hombre es homofóbico”, en referencia al dueño del departamento.

“Adivinen a quiénes no les quisieron alquilar porque sus dueños son homofóbicos/transfobicos. Sí, a nosotros”, aseguró Thiago en sus redes junto a la captura.

Viralizada la historia, hablaron con La Nación y contaron que "es mucho más común de lo que parece”.

Según explicaron, buscaban un nuevo hogar porque el que tienen actualmente les queda muy lejos del trabajo, y por ese motivo, a través de una intermediaria consiguieron a alguien con un departamento disponible en alquiler.

“Sé lo que significa ser trans y lo que conlleva. Por eso le dije a Thiago que por favor le preguntara a esta intermediaria si tenía problema con eso”, contó Emma respecto al rechazo recibido.

Y agregó: "Yo sé que ser trans no es mi carta de presentación, pero sé que mucha gente detesta el hecho de que yo sea trans y niega mi existencia. Ya he pasado muy feos momentos en entrevistas de trabajo, en bares, así que para evitar eso, prefiero mandarme al frente y si no le gusta me evito un mal momento”.

Tras enterarse de la respuesta negativa, Thiago compartió el mensaje indignado en sus redes. “No nos quieren alquilar por la transición de Emma. Siglo XXI”, escribió.

“Me sentí muy mal (...) Al margen de todo eso, reconozco que soy favorecida porque tengo un novio a quien no le doy vergüenza, tengo un trabajo estable donde me respetan y me dan mi lugar, mis padres me aman, y la mayoría de las personas no tienen eso”, reflexionó Emma al respecto.