Le pidió casamiento a su pareja en el recital del Piti Fernández en Comodoro

Este miércoles por la noche, "Piti" Fernández -líder de la banda “Las Pastillas del Abuelo”- se presentó como solista en el Teatro Español de Comodoro Rivadavia, y en medio del show un joven le dio una sorpresa a su novia.

Si bien parecía ser un show normal ante sus seguidores, se dio una situaciónmuy particular. Allí, Sebastián, un joven comodorense fanático del artista, aprovechó para proponerle casamiento a su pareja Gabriela.

El cantante interrumpió por unos minutos el show, para que el prometido suba al escenario y le haga la inesperada propuesta a la mujer. Finalmente, ella subió y dio el “sí” frente a todo el público presente que se fundió en un aplauso para celebrar el romántico momento.

Tras el concierto, Sebastián expresó sus sensaciones y agradeció a todos sus cómplices que coordinaron todo para llevar adelante la propuesta: "era una sorpresa. Le agradezco a la gente de CDM Producciones, a Gustavo, a Seba Guerreiro por el contacto. También a mi mamá y a mi jefa, que fueron cómplices", comentó feliz a Radio Del Mar.

Sobre como surgió todo, indicó: "hubo buena onda de entrada y me ayudaron para que sea una sorpresa hasta el último momento. Creo que no se lo esperó y por suerte dio el sí , era lo que yo esperaba".

Por su parte, Gabriela, emocionada y feliz por lo vivido, contó que "hace unos años, en el recital anterior me lo iba a pedir, y yo dije "no creo", porque es re contra tímido, no hay forma". "Cuando fue al baño pensé, bueno, fue al baño nada más, pero cuando lo vi pasar para adelante y me empezó a temblar todo", se sinceró.

La pareja tiene 2 hijos y hace 8 años que están juntos. Sin embargo, se conocen desde los 8 años ya que eran vecinos. "Yo estaba enamorada de él pero no me daba bola", comentó entre risas.

Al ser consultados por la fecha de casamiento, Sebastián adelantó: "tenemos que poner la fecha. Quiero que sea este año, tengo familia en Buenos Aires esperando que les diga cuándo será", sentenció.