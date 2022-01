Le entregaron los $10 millones al ganador del Telebingo y afirmó que cumplirá un sueño

El afortunado ganador de $10 millones del Súper Extraordinario del Telebingo del 29 de diciembre fue buscado por algunos días, ya que no se había presentado a reclamar el premio. Pero luego se pudo conocer que era un policía de Rawson, que estaba próximo a jubilarse.

Este martes 25 de enero se realizó la entrega del premio de forma oficial en la Agencia 6013 de Nancy Harris en Comodoro Rivadavia, ADNSUR estuvo presente y habló con el afortunado apostador.

Sergio relató que vive con su esposa Norma porque su hijo mayor está casado. Y contó que su idea es “comprarme una chacrita y hacerme una casa” para “disfrutar lo que me queda”.

Además, afirmó que “No sabía que había ganado. El 4 de enero vine a controlar exclusivamente acá. Entró. Vengo con el papel en la mano. Había dos pizarras chiquitas. Miró los primeros números y nada. En la segunda pizarra había un solo número. Miró y coincidió con el número que tengo. ¿Ese número que está ahí?, digo y la chica de la agencia me dice "es el ganador, es el poseedor de los 10 millones", recordó.

“Ese número lo tengo yo”, y tras chequear, se enteró de que era el ganador del premio. “No me largue a llorar pero se me caían las lágrimas. Un poco más y se me baja la presión”.

El policía que vive en Rawson recordó que "se lo compre a una señora que vende en La Anónima 9 de Julio. Le dije cuando estaba haciendo adicionales acá en Comodoro, cuándo tenga plata le voy a comprar usted señora y me voy a llevar el premio mayor".

Finalmente, reconoció que “casi toda mi carrera fue seguridad, siempre en la calle”, y que ahora su sueño es poder disfrutar de la familia.