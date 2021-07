Lava ropa a mano y la reparte en bicicleta para mantener a sus cinco hijos

La historia de Macarena emocionó a muchos que pudieron ver sus fotos a través de las redes sociales. La joven tiene 27 años y vive en Gualeguaychú, Entre Ríos. No pudo terminar el secundario pero eso no le impidió conseguir algún que otro empleo. Limpió casas, hizo mandados, trámites y ahora tiene un proyecto: construir su propio lavadero.

Se levanta todos los días a las 6 de la mañana para trabajar sin descanso, no hay sábados ni domingos. Todos los días llena de agua los fuentones, prepara el jabón, el cepillo y comienza con el lavado a mano de la ropa, así sobre el piso de tierra que hay en su casa se gana la plata que destina para la comida y educación de sus cinco hijos. Mientras que su pareja corta leña y la reparte en un carrito.

Su jornada termina a las 12 de la noche, a mano lava la ropa que le traen los vecinos y luego la reparte en bicicleta. “La bolsa con 15 prendas tiene un valor de $600, pero si me traen más les hago precio”, contó a TN.

Tiene muchos sueños por cumplir, pero ahora está enfocada en tener su lavarropas y un secarropas. “Fui a averiguar los precios pero me es imposible comprar uno. Y ni hablar de los industriales, son inalcanzables para nosotros. Me encantaría tener mi propio lavadero, es mi objetivo en este momento. Con esto que estoy haciendo no se cuánto tiempo voy a tardar, pero se que en algún momento va a llegar la recompensa”, afirmó.