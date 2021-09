Las últimas palabras del joven que intentó rescatar a un perro y murió ahogado: "Mamá me muero"

El sábado pasado, cerca de las 17 horas, Franco Pokrajac no pudo mostrar indiferencia ante una situación que se presentó frente a sus ojos. Un perro cayó a un canal y sin pensarlo mucho, se tiró a intentar rescatarlo. Lamentablemente no encontró la forma de salir del agua y murió.

A esa hora, en la casa de Franco, sus cuatro perros se agrupaban y comenzaban a aullar. La familia de Franco, salvo la madre que estaba con él, aún no sabían lo que había ocurrido pero sus animales, al parecer, ya lo presentían.

Franco era colaborador de la ONG Misión Animal. Su amor y dedicación por cada animal estaba a la vista de todos. Incluso en su casa hay cuatro mascotas que fueron eligiéndolo.

El sábado pasado, él y su madre circulaban por calle Almirante Brown cuando observaron a una pareja pidiendo auxilio. Franco le pidió a su madre detenerse para ver qué era lo que estaba pasando.

La pareja se encontraba en el borde del canal Cacique Guaymallén. Su perro se había caído y no podía rescatarlo. Franco no lo dudó y se tiró. No era la primera vez lo que hacía.

"Se tiró al agua con el corazón, no pensó, no midió consecuencias. Salió corriendo como una flecha y yo detrás. Se largó al agua y yo atrás. No pude salvarlo. Cuando llegué a él, ya se había hundido", manifestó Betina Malovini, la madre del chico.

"Cuando vio que no podía salir, me decía ´mamá me muero`. Después comenzó a llegar gente pero ya era tarde", dijo entre lágrimas a un medio televisivo.

A pesar de la desgracia, Betina y Gastón, el padre de Franco, siguen enseñando solidaridad.

"Mi hijo del alma no pudo salir pero esto nos tiene que dejar una enseñanza a todos y ser solidario, sin importan con quién", dijo Betina y le dio la razón a todos los que calificaron a Franco de "ángel".

"Muchas veces volvía sin zapatillas porque las había regalado. Ya había rescatado tres perros grandes pero esta vez no le salió. Estaba solo, había mucha agua", recuerda y explica Gastón y agregó que "hay que ser más bondadoso y dar lo que uno tiene y ayudar al prójimo, algo que no vemos hoy. Hay que ayudar al que lo necesite".

Era tal el amor de Franco por los animales y como los animales lo querían a él, que él dio su vida tratando de salvar a uno. Horas después, según informó Diario Uno, cuando el cortejo lo llevaba, los mismos perros que él cuidaba aparecieron en la esquina de la sala velatoria. Ellos también fueron a despedirlo, sin que nadie los llevara, acudieron a darle su propio adiós a su ángel de la guarda, a Franco.