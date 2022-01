La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó el lunes a Chubut para cumplir una amplia agenda de actividades y reuniones con referentes de la salud. Durante su primer día de actividad oficial, se reunió con autoridades de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chubut.

Juan Gabriel Seleme, presidente de la Asociación Clínicas y Sanatorios del Chubut, y además, director de Clinica del Valle, calificó al encuentro como “una charla habitual con el Poder Político”.

“La idea era contarle un poco como las clínicas del interior del país son distintas a las de Capital Federal. Nosotros tenemos una relación distinta de cómo se atiende a los pacientes pero sobre todo, de quiénes son nuestros financiadores”, dijo al señalar que en Capital la financiación se sostiene principalmente por los aportes de la medicina prepaga, pero no así en las provincias donde la obra social provincial y sindicales generan los mayores aportes.

¿Nieve en Chubut?: anuncian el ingreso de una masa polar a partir de este lunes

Seleme señaló que le “planteamos como los subsidios que hemos tenido a partir de marzo de 2020 distorsionan nuestras ecuaciones” ,entendiendo que “somos empresas que nos sostenemos por nosotros mismos".

Afirmó que si bien no se quiere depender de los subsidios, "para no tener subsidios tenemos que tener una tarifa adecuada que está hoy por debajo del 40 por ciento que necesitaríamos tener”, afirmó.

Y recordó que una resolución de la Superintendencia de Salud el año pasado obligó a la medicina prepaga "a darnos el mismo porcentaje de aumento que les daban a ellos. Eso lo cumplieron el año pasado. En enero de este año deberían dar el 9 por ciento, pero están mañereando un poco pero probablemente lo vayan a dar”, dijo.

Los restos encontrados cerca de Ruta 3 son de Nora Benito: su femicida se presentó en la comisaría y confesó

No obstante, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios aseguró que “las obras sociales sindicales también estaban obligadas y ellas no lo dieron”, generando una compleja situación de financiación, ya que "los prepagos pueden ser relativamente importantes en Comodoro pero en el resto de la provincia no lo son. Entonces la situación de ingresos es mala”.

FALTA DE INSUMOS PARA TESTEAR Y CONTAGIOS

Sobre la decisión de las obras sociales de dejar de cubrir testeos, Seleme señaló que a eso se suma la falta de material para testear. “Estamos con muchas dificultades para conseguir reactivos para hacer PCR o antígenos", y por ello, actualmente solo se testea los casos que son graves, personas inmunocomprometidas o personas adultas con comorbilidades, explicó.

Choque fatal en Ruta 3: un adolescente de 15 años sigue internado en grave estado

"Esta semana comenzamos a tener bastantes más pacientes en terapia intensiva y de hecho, hasta ayer había cinco pacientes ventilados que hacía mucho tiempo que no teníamos”.

“Hoy por hoy no se sabe si la patología es proveniente del Covid o si es una patología previa con pacientes que tienen Covid. Es una situación bastante distinta en cuanto a si el covid provoca el ingreso del paciente a terapia o es un hallazgo”, reflexionó ante la aparición de la nueva variante Ómicron en diálogo con La Cien Punto.

Finalmente, señaló que el aumento de contagios también afecta al personal de la Clínica del Valle. “Estamos trabajando con muchísimas personas menos. El plantel de personal establece, más médicos, alrededor de 600 personas y ayer estaban faltando 70, con lo cual disminuye la actividad. Tuvimos que cerrar algunos pisos y privilegiar los lugares donde hay una atención más importante”, sostuvo.