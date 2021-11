Las perritas de Km 12 siguen esperando a los dueños que las abandonaron y piden ayuda para ellas

La historia de Comodoro Rivadavia y los perros abandonados suma un nuevo y conmovedor capítulo, esta vez en la zona de Kilómetro 12, donde dos perritas abandonadas por sus dueños aguardan todavía que las recojan.

Una mujer se conmueve diariamente por la presencia de las perritas, destaca que por ahora reciben alimentación gracias a los vecinos de la zona, pero inició una campaña para conseguirles un nuevo hogar.

"Recuerdan las perritas abandonadas por un hdp en una camioneta que las dejó tiradas entrando a km12?.. bueno ellas siguen por acá esperando.. no se si ya entendieron que su "ex" dueño ya no vendrá por ellas, pero siguen esperando algún milagro", escribió en su cuenta de Facebook.

Además, aclaró: "Laura Vergara y otras personas más les acercan agua y comida, pero ellas quedan muy tristes, principalmente la cachorra que se desespera porque la lleven.. la otra perrita no sabemos si es su mamá o su hermana mayor es un poquito más desconfiada que la peque.. lo que si sabemos que las dos ya no pueden seguir más ahí".

"Son una bomba de tiempo cada 2x3 están atropellando perros en esa ruta. Son perritas que tuvieron familia, una casa, un hogar y de un día para el otro les sacaron todo. Te pedimos POR FAVOR aunque sea de mientras un tránsito por separado para que las podamos sacar de la ruta, castrarlas y después vemos de buscarle una familia juntitas", pidió.

Luego, publicó: "Nos comprometemos a ayudar a que sea así y a darlas en adopción. Pero por favor ayudenmos a sacarlas de ahí ya!! 2974197211 mi cel o se comunican con Laura".